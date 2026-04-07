На телеканале RU.TV запустили новую программу под названием «Привезите мне чак-чак», в рамках которой звезды российского шоу-бизнеса делятся своими историями о национальных блюдах, гастрономических открытиях во время путешествий по стране и вкусах, вызывающих самые теплые воспоминания.

Этот проект является логическим продолжением обновленной концепции канала, нацеленной на поддержку и продвижение культурного наследия России. В контексте Года единства народов России, RU.TV затрагивает тему культурной самобытности через универсальный язык – еду. Как и музыка, национальная кухня несет в себе отпечаток истории, памяти и традиций, объединяя людей независимо от их возраста, места жительства или национальности.

Различные кулинарные символы из разных уголков России, такие как тульский пряник, адыгейский сыр, сибирские пельмени и эскимосское мороженое, служат поводом для оживленных бесед о культуре, семейных ценностях, путешествиях или личном опыте и предпочтениях. В центре внимания – не только сами блюда, но и связанные с ними воспоминания: вкус детства, семейные застолья, гастрольные туры, знакомство с регионами и их уникальными кулинарными традициями.

В рамках этого специального проекта звезды рассказали о самых запомнившихся национальных блюдах. Певица Алсу, например, упомянула традиционные татарские угощения, в основе которых, по ее словам, часто лежат картофель, мясо и тесто. Она особо выделила любовь к эчпочмакам, отметив, что в Татарстане и Башкортостане это блюдо, наряду с куриным бульоном с лапшой, является неотъемлемой частью гостеприимства.

Своими кулинарными впечатлениями также поделились певица Мария Янковская, попробовавшая блюдо северных народов – черные пельмени с олениной, и певец FARGO. Jy признался в особой любви к эчпочмакам после поездки в Татарстан и отметил, что среди его любимых блюд также значатся осетинские пироги. Участниками программы стали и музыканты группы «Парк Горького» с певицей Машей Шейх, каждый из которых поделился своими гастрономическими предпочтениями.