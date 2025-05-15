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В Музее Победы вручили награды V Международного фестиваля Правильного кино

editor
By editor
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правильное-кино
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы состоялась церемония закрытия V Международного фестиваля Правильного кино. Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и был приурочен к 80-летию Победы. На заключительном мероприятии в кинотеатре «Поклонка» при музее наградили авторов лучших работ – победителями стали картины из России, Беларуси, Китая, Индии, Ирана, Узбекистана.

Обладателем Гран-при стал фильм «9 секунд» режиссера Олега Штрома. Картина посвящена Герою России, матросу Тихоокеанского флота Алдару Цыденжапову. В основу фильма легли реальные трагические события, которые произошли в 2010 году на эсминце «Быстрый». Эсминец готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки. Алдар Цыденжапов, сдав вахту, не успел уйти и бросился перекрывать вентиль подачи топлива, чтобы избежать взрыва. Благодаря своему мужеству он спас 348 членов экипажа, но сам погиб от ожогов, несовместимых с жизнью.

Военная драма «Время вернуться» выиграла в номинации «Лучший игровой фильм», фильм «Почему Сталин — это не Гитлер» Игоря Прокопенко получил приз как «Лучший документальный фильм», а «Лучшим анимационным фильмом» стал китайский мультфильм «Легенда об Ориксе». Лауреатами фестиваля также стали картины «Июньская полынь» («Лучшая режиссура»), «Мой отец боится воды» («Лучший игровой короткометражный фильм»), «Бумажные цветы» («Лучший анимационный короткометражный фильм»), «Певец из Бухары» («Лучший документальный короткометражный фильм»), «Скрытые фигуры: Большая игра» («Специальный репортаж»), «МОСГАЗ: своих не бросаем» («Герои нашего времени»). Специальным призом Музея Победы отмечен фильм «Город-герой Ленинград», а спецпризом экспертного жюри – лента «Холодные съёмки «Горячего снега»».

Всего на конкурс поступило более 300 заявок из России и стран зарубежья, к участию отобрана 41 картина. Участниками кинофестиваля стали картины, в основе которых лежат традиционные ценности – гуманизм, милосердие, преемственность поколений и патриотизм. В рамках фестиваля в Музее Победы прошло 11 кинематографических премьер, творческие встречи с режиссерами, актерами и продюсерами, концерты. Кроме музея на Поклонной горе конкурсные показы провели в Московской области, Донецке, Астрахани и Калининграде.

Одновременно к фестивалю присоединились более тысячи площадок в 72 регионах Российской Федерации. Это партнеры Музея Победы – участники международного проекта «Территория Победы», Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и программы «Школьный музей Победы». На площадках культурных и образовательных учреждений состоялись показы внеконкурсной программы, в которую вошло 32 художественных, документальных и анимационных фильма. В их числе – показы в честь юбилеев выдающихся кинематографистов: Иннокентия Смоктуновского, Петра Тодоровского, Нонны Мордюковой и других актеров и режиссеров.

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