Фонд современного искусства MaxArt назвал победителей open call

Фонд современного искусства MaxArt завершил отбор четырех победителей open call для участия в седьмом сезоне арт-резиденции в Перми. Конкурс на участие в арт-резиденции составил 50 человек на место. Художники, ставшие участниками арт-резиденции, смогут создавать на протяжении месяца свои проекты в мастерских особняка XIX века, а затем принять участие в групповой выставке по итогам резиденции. Также участники резиденции получат кураторскую поддержку и смогут участвовать в мероприятиях для знакомства с локальной художественной средой и профессиональным сообществом.

Победителями open call в седьмом сезоне стали:

Любовь Шмыкова (Пермь) – художница, дизайнер, педагог, куратор группы «Край». Лауреат премий Сергея Курёхина в номинации «Общественное пространство» (2018) и премии «Инновация» в номинации «Лучший образовательный проект». Лауреат программы поддержки художников музея «Гараж» (2022). Более 5 лет работала куратором выставок в музее PERMM;

Алексей Журавлев (Самара) – художник, выпускник Школы Родченко и «Свободных мастерских» ММОМА, резидент «Открытых Студий» в ЦСИ Винзавод, победитель конкурса «Взлет» на ВДНХ (2019). Участник групповых выставок на площадках Москвы, среди которых ММОМА, ЦСИ Винзавод, Электромузей, ЦТИ Фабрика;

Мария Филимонова – художница, выпускница ИСИ имени Иосифа Бакштейна, Академии Художеств имени Репина. Резидент «Открытых Студий» в ЦСИ Винзавод. Участница групповых выставок в Париже, Риме, Ереване, Москве;

Андрей Каратеев (Воронеж) – художник, оператор, художник перформанса. В своих произведениях автор исследует тему бесконечного потока информации и его влияние на трансформацию человека. Участник ярмарки молодого современного искусства blazar и ярмарки «Третье место».

В экспертный совет, который занимался отбором художников этого сезона, вошли директор Центра городской культуры в Перми, преподаватель ВШЭ Татьяна Синицына, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова и куратор, теоретик, преподаватель Московской школы современного искусства (MSCA) и ИСИ Иосифа Бакштейна, главный куратор фонда современного искусства MaxArt, экс-руководитель отдела регионального развития ГЦСИ-ГМИИ им. Пушкина Мария Калинина.

«С каждым сезоном мы отмечаем не только увеличение количества заявок, но и повышение уровня проектов, поступающих на отбор. Большое количество талантливых работ свидетельствует о востребованности резиденции, и мы ценим ваш интерес. Надеемся, что весенне-летний сезон станет для новых резидентов временем для экспериментов и послужит раскрытию творческого потенциала. Несмотря на высокий конкурс, призываем авторов, чьи заявки не были отобраны в этот раз, подавать их повторно. Рассматриваем каждую заявку внимательно и открыты к диалогу — даже если проект требует доработки, мы рады рассмотреть новые предложения в будущих сезонах», — отмечает главный куратор Фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина