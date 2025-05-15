РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваФонд современного искусства MaxArt назвал победителей open call

Фонд современного искусства MaxArt назвал победителей open call

editor
By editor
35
Вечер 2024 холст масло
Алексей Журавлев. Вечер. 2024. Холст, масло

Фонд современного искусства MaxArt завершил отбор четырех победителей open call для участия в седьмом сезоне арт-резиденции в Перми. Конкурс на участие в арт-резиденции составил 50 человек на место. Художники, ставшие участниками арт-резиденции, смогут создавать на протяжении месяца свои проекты в мастерских особняка XIX века, а затем принять участие в групповой выставке по итогам резиденции. Также участники резиденции получат кураторскую поддержку и смогут участвовать в мероприятиях для знакомства с локальной художественной средой и профессиональным сообществом.

Победителями open call в седьмом сезоне стали:

  • Любовь Шмыкова (Пермь) – художница, дизайнер, педагог, куратор группы «Край». Лауреат премий Сергея Курёхина в номинации «Общественное пространство» (2018) и премии «Инновация» в номинации «Лучший образовательный проект». Лауреат программы поддержки художников музея «Гараж» (2022). Более 5 лет работала куратором выставок в музее PERMM;
  • Алексей Журавлев (Самара) – художник, выпускник Школы Родченко и «Свободных мастерских» ММОМА, резидент «Открытых Студий» в ЦСИ Винзавод, победитель конкурса «Взлет» на ВДНХ (2019). Участник групповых выставок на площадках Москвы, среди которых ММОМА, ЦСИ Винзавод, Электромузей, ЦТИ Фабрика;
  • Мария Филимонова – художница, выпускница ИСИ имени Иосифа Бакштейна, Академии Художеств имени Репина. Резидент «Открытых Студий» в ЦСИ Винзавод. Участница групповых выставок в Париже, Риме, Ереване, Москве;
  • Андрей Каратеев (Воронеж) – художник, оператор, художник перформанса. В своих произведениях автор исследует тему бесконечного потока информации и его влияние на трансформацию человека. Участник ярмарки молодого современного искусства blazar и ярмарки «Третье место».

В экспертный совет, который занимался отбором художников этого сезона, вошли директор Центра городской культуры в Перми, преподаватель ВШЭ Татьяна Синицына, сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова и куратор, теоретик, преподаватель Московской школы современного искусства (MSCA) и ИСИ Иосифа Бакштейна, главный куратор фонда современного искусства MaxArt, экс-руководитель отдела регионального развития ГЦСИ-ГМИИ им. Пушкина Мария Калинина.

«С каждым сезоном мы отмечаем не только увеличение количества заявок, но и повышение уровня проектов, поступающих на отбор. Большое количество талантливых работ свидетельствует о востребованности резиденции, и мы ценим ваш интерес. Надеемся, что весенне-летний сезон станет для новых резидентов временем для экспериментов и послужит раскрытию творческого потенциала. Несмотря на высокий конкурс, призываем авторов, чьи заявки не были отобраны в этот раз, подавать их повторно. Рассматриваем каждую заявку внимательно и открыты к диалогу — даже если проект требует доработки, мы рады рассмотреть новые предложения в будущих сезонах», — отмечает главный куратор Фонда современного искусства MaxArt Мария Калинина

Предыдущая статья
В Узбекистане выходит фильм Эльдара Юлдашева «Тайметов. Вестник Победы»
Следующая статья
В Музее Победы вручили награды V Международного фестиваля Правильного кино

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru