В Музее военной формы открывается выставка «Донбасские хроники. Герои и судьбы»

21 июня 2022 года в Музее военной формы «Российского военно-исторического общества» открывается выставка «Донбасские хроники. Герои и судьбы». Героические страницы истории Донбасса предстанут перед зрителями в виде живописных работ и подлинных артефактов.

Выставочная экспозиция, посвященная историческому контексту и событиям новейшей истории сражения за Донбасс, включает в себя фотографии и документы, личные вещи и награды героев, трофеи, а также произведения искусства, эмоционально отражающие чувства и образы людей сражающейся Новороссии.

Главный символ Донецка мирного, «города миллиона роз», здесь предстает в виде розы, выкованной из фрагментов гильз и снарядов, собранных в местах боевых действий ДНР и ЛНР.

История освобождения Донбасса, труды и будни героев этой земли, а также российских воинов запечатлены в графических листах и живописных полотнах военно-полевого художника Татьяны Пономаренко-Левераш. Большинство произведений мастера созданы на передовой, под обстрелами, среди военных разрушений и людей, терпящих лишения войны и ожидающих скорейшего освобождения. На картинах и в зарисовках художника запечатлены не только граждане Донецкой республики, но и безвестные рядовые, офицеры, военкоры, политические лидеры — настоящие герои, творящие Историю на наших глазах.

Важно отметить, что у сегодняшних героев Донбасса были замечательные предшественники, благодаря которым современная история имеет преемственный характер. Прежде всего это легендарная «Молодая гвардия» — великий подвиг подпольщиков Великой Отечественной войны, пожертвовавших своими юными жизнями ради мира и будущих поколений.

Примером для подражания бойцы Новороссии считают и своих современников, воинов Евгения Родионова (1977-1996) и Магомеда Нурбагандова (1985-2016), погибших от рук террористов, Владимира Жогу, Нурмагомеда Гаджимагомедова и других героев освобождения Донбасса. Рассказу о об этих героях будет отведено важное место выставочного проекта «Донбасские хроники. Герои и судьбы».

В качестве документальных артефактов на выставке будут представлены видео, интервью и репортажи, снятые в местах боевых действий.

Выставка открыта для посещения с 21 июня по 27 ноября 2022 года.

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