Галерея AI «21 век» представляет выставку «Бестиарий Дмитрия Воронина»

Дмитрий Воронин (1959) – скульптор-анималист, график, почётный член-корреспондент Международной академии культуры и искусства. Творческие поиски мастера идут в русле модернистских экспериментов, а в самих его работах просвечивает неподдельная любовь к миру природы, вдохновляющему его уже многие десятилетия на создание запоминающихся и пластически выразительных образов.

Воронин родился 17 июля 1959 года в поселке Вербилки Московской области в семье художника. Окончил Московское высшее художественно промышленное училище (б. Строгановское) в 1987 году. Учителями Воронина были такие мастера, как Лев Михайлов, Александр Белашов, Александр Бурганов, а также выдающийся советский скульптор Андрей Марц (1924-2002), значительно повлиявший на художественное мировоззрение автора. Работы Воронина находятся в собрании Биологического музея им. Тимирязева, Государственной Третьяковской галереи, Министерства Культуры России, а также в частных коллекциях России, Франции, Англии, Голландии, Польши, Кореи, США.

Желание выйти за рамки академической традиции в поисках образной выразительности, внимательное отношение к материалу являются ключевыми характеристиками пластики Воронина. Скульптор работает главным образом в жанре анималистки и за свою многолетнюю творческую деятельность создал сотни образов животных, рыб и насекомых, отличающихся яркой индивидуальностью. «Почему животные? У Димы с детства были животные, он любил их и наблюдал за ними. Думаю, что внутреннее восхищение божественным творчеством – неисчерпаемость форм и конструкций – подлинный фундамент творчества скульптора Дмитрия Воронина», – рассказывает о мастере его близкий друг, скульптор Борис Чёрствый.

Воронин известен, прежде всего, как мастер деревянной скульптуры, виртуозно работающий в таких сложных техниках, как маркетри и инкрустация. Многие его произведения, выполненные из дерева, уникальны и неповторимы, поскольку существуют в единственном экземпляре. Воронин задействует сложные технологии и особые приёмы обработки дерева, в результате чего поверхность скульптур отличается богатой орнаментикой, игрой фактур и декоративностью. Сам автор называет свою технику «лоскуточной», что подразумевает чередование разноцветного шпона и ценных пород древесины, обуславливающее разнообразную цветовую гамму его работ.

Помимо этого, деревянная фактура его работ часто ритмизирована точечными металлическими вставками, усиливающими их эстетическую привлекательность. Скульптор также создает и бронзовые композиции, в которых выразительность образов достигается минимальными средствами. Бронзовые скульптуры мастера, как деревянные, отличаются лаконичным художественным решением – фигуры персонажей трактованы обобщенно, часто обтекаемыми формами без углубления в анатомические детали. При этом скульптор довольно часто с юмором и иронией подходит к интерпретации образов своих героев. Индивидуальный стиль художника зиждется во многом на переосмыслении традиций народного и наивного искусства, что и придает его работам непосредственность и очарование.

Таким образом, за кажущейся простотой и наивностью анималистических композиций Воронина, лежит высочайшее профессиональное мастерство, глубокое знание материала, постоянный поиск пластической выразительности, а также искренний интерес к миру природы. Его произведения являются ярким примером востребованности ручного, во многом ремесленного труда в современном художественном процессе.

Ниже мы представляем фотографии скульптурных работ Дмитрия Воронина:

Выставка работает с 15 февраля по 7 марта 2023 года.

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