В Музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Под маской Венеции»

27 апре­ля 2021 года в Музее-запо­вед­ни­ке «Цари­цы­но» будет пред­став­ле­на выстав­ка «Под мас­кой Вене­ции». Экс­по­зи­ция выстав­ки рас­ска­зы­ва­ет о жиз­ни вене­ци­ан­цев в XVIII веке, эпо­хе аван­тюр, мас­ка­ра­дов и тайн. Музей-запо­вед­ник «Цари­цы­но» при­гла­ша­ет совер­шить неза­бы­ва­е­мое путе­ше­ствие во вре­ме­ни и про­стран­стве и ока­зать­ся на кар­на­ва­ле XVIII века в горо­де на воде.

Выстав­ка про­во­дит­ся музе­ем-запо­вед­ни­ком «Цари­цы­но» в сотруд­ни­че­стве с Фон­дом город­ских музеев Вене­ции (Fondazione Musei Civici di Venezia, FMCV). Впер­вые из кол­лек­ции Фон­да в Рос­сию будут при­ве­зе­ны кар­на­валь­ные мас­ки, костю­мы знат­ных горо­жан, муран­ское стек­ло, азарт­ные игры из вене­ци­ан­ско­го кази­но, гра­вю­ры и кар­ти­ны с изоб­ра­же­ни­ем сцен повсе­днев­ной жиз­ни и даже кова­ный нако­неч­ник носа насто­я­щей гон­до­лы (все­го более 100 пред­ме­тов). Эти экс­по­на­ты будут допол­не­ны пред­ме­та­ми из луч­ших мос­ков­ских собра­ний – ГМИИ име­ни А.С. Пуш­ки­на, Госу­дар­ствен­но­го исто­ри­че­ско­го музе, Госу­дар­ствен­но­го музея-усадь­бы «Остан­ки­но», Госу­дар­ствен­но­го музея-усадь­бы «Архан­гель­ское» и других.

Мас­штаб­ная экс­по­зи­ция «Под мас­кой Вене­ции» раз­ме­стит­ся в Хлеб­ном доме. Про­стран­ство устро­е­но таким обра­зом, что посе­ти­те­ли смо­гут выбрать один из двух марш­ру­тов – двух вари­ан­тов отно­ше­ний с горо­дом чело­ве­ка, ока­зав­ше­го­ся в Вене­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ке в XVIII веке в пери­од ее про­щаль­но­го ярко­го цветения.

Бюро PS Culture спро­ек­ти­ро­ва­ло выста­воч­ное про­стран­ство так, что каж­дый новый зал – это новая сце­но­гра­фия, изящ­ные теат­раль­ные деко­ра­ции, где посе­ти­те­ли – глав­ные дей­ству­ю­щие лица.

Спе­ци­аль­ный раз­дел выстав­ки – пар­фю­мер­ная экс­по­зи­ция: аро­ма­ты восточ­ных пря­но­стей, кожи, амбры и сан­да­ла, создан сов­мест­но с брен­дом «Aqua di Parma». «Эта посвя­щён­ная Вене­ции выстав­ка – собы­тие уни­каль­ное. Она пред­ла­га­ет своё, сво­бод­ное от сте­рео­ти­пов пони­ма­ние вене­ци­ан­ской куль­ту­ры. Мас­ка все­гда была сим­во­лом Вене­ции, но сего­дня мы все в мас­ках. Выра­жаю осо­бен­ную бла­го­дар­ность всем, кто, несмот­ря на чрез­вы­чай­ную ситу­а­цию в обла­сти здра­во­охра­не­ния, сде­лал всё, что­бы эта выстав­ка состо­я­лась», – гово­рит пре­зи­дент Фон­да город­ских музеев Вене­ции Мариа Кри­сти­на Грибауди.

Выстав­ка «Под мас­кой Вене­ции» в Цари­цы­но прой­дет в рам­ках ХХ Откры­то­го фести­ва­ля искусств «Череш­не­вый лес» и завер­шит рабо­ту 29 августа.

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