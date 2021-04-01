В Музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Под маской Венеции»

27 апреля 2021 года в Музее-заповеднике «Царицыно» будет представлена выставка «Под маской Венеции». Экспозиция выставки рассказывает о жизни венецианцев в XVIII веке, эпохе авантюр, маскарадов и тайн. Музей-заповедник «Царицыно» приглашает совершить незабываемое путешествие во времени и пространстве и оказаться на карнавале XVIII века в городе на воде.
Выставка проводится музеем-заповедником «Царицыно» в сотрудничестве с Фондом городских музеев Венеции (Fondazione Musei Civici di Venezia, FMCV). Впервые из коллекции Фонда в Россию будут привезены карнавальные маски, костюмы знатных горожан, муранское стекло, азартные игры из венецианского казино, гравюры и картины с изображением сцен повседневной жизни и даже кованый наконечник носа настоящей гондолы (всего более 100 предметов). Эти экспонаты будут дополнены предметами из лучших московских собраний – ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственного исторического музе, Государственного музея-усадьбы «Останкино», Государственного музея-усадьбы «Архангельское» и других.
Масштабная экспозиция «Под маской Венеции» разместится в Хлебном доме. Пространство устроено таким образом, что посетители смогут выбрать один из двух маршрутов – двух вариантов отношений с городом человека, оказавшегося в Венецианской республике в XVIII веке в период ее прощального яркого цветения.
Бюро PS Culture спроектировало выставочное пространство так, что каждый новый зал – это новая сценография, изящные театральные декорации, где посетители – главные действующие лица.
Специальный раздел выставки – парфюмерная экспозиция: ароматы восточных пряностей, кожи, амбры и сандала, создан совместно с брендом «Aqua di Parma». «Эта посвящённая Венеции выставка – событие уникальное. Она предлагает своё, свободное от стереотипов понимание венецианской культуры. Маска всегда была символом Венеции, но сегодня мы все в масках. Выражаю особенную благодарность всем, кто, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, сделал всё, чтобы эта выставка состоялась», – говорит президент Фонда городских музеев Венеции Мариа Кристина Грибауди.
Выставка «Под маской Венеции» в Царицыно пройдет в рамках ХХ Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес» и завершит работу 29 августа.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.