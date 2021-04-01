Седьмой концерт конкурса «Песни Победы»: приближается финал

Онлайн-транс­ля­ция седь­мо­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­но­го Наци­о­наль­ным фон­дом под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей (НФПП), состо­ит­ся 1 апре­ля 2021 года. Зри­те­ли услы­шат две автор­ские пес­ни в испол­не­нии Кари­ны Габ­ри­э­лян и Ива­на Ялын­ско­го, а так­же выступ­ле­ние вока­ли­ста-люби­те­ля Дмит­рия Родионова.

Полу­фи­наль­ные кон­цер­ты пат­ри­о­ти­че­ско­го кон­кур­са транс­ли­ру­ют­ся каж­дый чет­верг на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки» и на сай­те песни-победы.рф. При­бли­жа­ет­ся момент, когда по ито­гам выступ­ле­ний всех участ­ни­ков авто­ри­тет­ное жюри опре­де­лит луч­ших испол­ни­те­лей в номи­на­ци­ях «Про­фес­си­о­на­лы», «Люби­те­ли» и «Автор­ская пес­ня», и стра­на узна­ет име­на побе­ди­те­лей проекта.

Кон­кур­сан­ты, про­шед­шие отбо­роч­ный тур, испол­ня­ют пес­ни, пред­ло­жен­ные орга­ни­за­то­ра­ми про­ек­та. Сре­ди них как очень извест­ные, попу­ляр­ные ком­по­зи­ции, так и те, кото­рые не у всех на слу­ху. Это лири­че­ские бал­ла­ды, зна­ко­мые каж­до­му пес­ни из люби­мых совет­ских кино­филь­мов, а так­же новые, создан­ные в наши дни автор­ские ком­по­зи­ции на тему Вели­кой Оте­че­ствен­ной войны.

Седь­мой полу­фи­нал откро­ет­ся номе­ра­ми пред­ста­ви­те­лей номи­на­ции «Автор­ская пес­ня». Пер­вая участ­ни­ца Кари­на Габ­ри­э­лян при­го­то­ви­ла для зри­те­лей ком­по­зи­цию «Вой­на» на музы­ку соб­ствен­но­го сочи­не­ния и сло­ва Ека­те­ри­ны При­ходь­ко. Вока­лист­ка уже испол­ня­ла ее в узком кру­гу, но меч­та­ет о том, что­бы пес­ню смог­ла оце­нить широ­кая аудитория.

Совре­мен­ные бар­ды про­дол­жа­ют писать сти­хи и музы­ку о войне, пото­му что им тоже хочет­ся ска­зать свое сло­во о том, что про­дол­жа­ет вол­но­вать наши умы и серд­ца, несмот­ря на про­шед­шие деся­ти­ле­тия. Кон­курс «Пес­ни Побе­ды» дает им пре­крас­ную воз­мож­ность про­зву­чать на всю стра­ну, сде­лать свой вклад в сохра­не­ние памя­ти о бес­смерт­ном подви­ге совет­ско­го наро­да, сумев­ше­го защи­тить Роди­ну в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной войны.

Вто­рым участ­ни­ком кон­цер­та, пред­став­ля­ю­щим кате­го­рию автор­ской пес­ни, ста­нет музы­кант Иван Ялын­ский. Ком­по­зи­ция «Воз­вра­ще­ние», кото­рую он испол­нит, была напи­са­на лиде­ром рос­сий­ской фолк-рок и бард-рок-груп­пы «Тол Мири­ам» Еле­ной Хан­пи­рой для музы­каль­но­го спек­так­ля-носталь­гии «Поезд ушел, или Ретро на чемо­да­нах», повест­ву­ю­ще­го об атмо­сфе­ре после­во­ен­но­го времени.

С пес­ней «Бес­смерт­ный полк» на музы­ку и сло­ва Ната­льи Лав­ро­вой высту­пит в кате­го­рии «Люби­те­ли» кон­кур­сант Дмит­рий Роди­о­нов. Он не мыс­лит сво­е­го суще­ство­ва­ния без пения, и осо­бен­но важ­ны для него ком­по­зи­ции, воз­вра­ща­ю­щие нас к теме вой­ны. Пес­ню, выбран­ную для полу­фи­на­ла, испол­ни­тель счи­та­ет очень акту­аль­ной, посколь­ку она посвя­ще­на свя­зи вре­мен, поко­ле­ний и тому, как важ­но пом­нить о цене, кото­рую запла­ти­ли за сво­бо­ду, мир и бла­го­по­луч­ное буду­щее чело­ве­че­ства наши предки.

Напом­ним, что кон­курс «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­ный в честь 75-летия Вели­кой Побе­ды, стар­то­вал осе­нью про­шло­го года. Жюри рас­смот­ре­ло более 500 заявок из раз­ных реги­о­нов нашей стра­ны, а так­же Бело­рус­сии и Кир­ги­зии. Отбо­роч­ный тур выявил испол­ни­те­лей, про­шед­ших в полу­фи­нал. Этой вес­ной побе­ди­те­ли про­ек­та высту­пят на откры­том гала-кон­цер­те, при­уро­чен­ном к празд­но­ва­нию 9 Мая.

Онлайн-транс­ля­ция седь­мо­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды» нач­нет­ся 1 апре­ля в 20.00. Веду­щи­ми кон­цер­та высту­пят джа­зо­вый обо­зре­ва­тель, теле- и радио­ве­ду­щий Миха­ил Мит­ро­поль­ский и актер теат­ра и кино Мак­сим Линников.

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