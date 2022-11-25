В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича»

27 ноября в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет Всероссийский детский музыкальный фестиваль «В гостях у Антона Павловича».

Музыка сопровождала семью Чеховых всегда. Сам писатель любил пение, слушать игру на рояле, скрипке, виолончели. Музыка была необходимой частью жизни А.П. Чехова, дарила ему радость и вдохновение. В Мелихове устраивались музыкальные вечера, где собирались многочисленные гости. Продолжая чеховские традиции, музей ежегодно организует фестиваль «В гостях у Антона Павловича».

Цель фестиваля – показать, чем живут дети и что происходит в детском музыкальном мире. Каждый выступающий вкладывает в свой номер частичку души и представляет свое индивидуальное видение музыки, уникальную интерпретацию музыкального произведения, что само по себе очень ценно. Именно поэтому детские музыкальные фестивали так необычны и трогательны.

Концертная программа состоит из произведений композиторов-классиков, звучат произведения для фортепиано, скрипки, виолончели, гитары, флейты и русских народных инструментов.

Участники фестиваля – учащиеся старших классов и ансамбли музыкальных школ и детских школ искусств из Москвы, Подмосковья и других регионов.

«В гостях у Антона Павловича» – это настоящий музыкальный праздник, на котором звучат шедевры мировой классики и новинки мира музыки, раскрываются маленькие звездочки, подающие надежды, талантливые и смелые, и каждый обретает новых друзей. Это один из немногих фестивалей, где нет конкурсных номинаций – подарки и сувениры получают все.

Открытие фестиваля в 12.00.

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