Плейлист для разбитого сердца

Люди любят слушать грустную музыку, когда им действительно плохо. И в этом нет ничего удивительно, ведь это помогает справиться с меланхолией, пусть и кажется совсем нелогичным. Мы собрали для Вас подборку синглов, которые будут очень кстати, чтобы пережить трудное время и стать счастливее.

JONY, ANNA ASTI - Как любовь твою понять?

Долгожданный релиз двух артистов, которые умело пишут и исполняют хиты о любви. Новый сингл рассказывает о проблемах двух возлюбленных, которым тяжело быть вместе и порознь. Сочетание сильных голосов артистов делают работу по-настоящему пронзительной. Этот сингл точно поможет Вам справиться с тяжелым расставанием, пусть сначала и будет больно.

АИЛИ - Не безопасно

Трогательная новинка от исполнительницы с сильным голосом. Девушка повествует об отношениях, в которых быть просто «не безопасно». Многие в этой композиции смогут узнать себя и свою историю, ведь кто из нас не хотел бы быть с возлюбленным «вместе», а не всего лишь «рядом». Но не всегда получается так, как мы хотим, от этого и грустно.

Баста - Ты была права

Лирика исполнителя всегда получается очень романтичной и трогательной. «Ты была права» - настоящее признание и принятие всех ошибок, совершенных в прошлом. Герой пытается справиться с одиночеством, но это дается ему очень тяжело, ведь у бывшей возлюбленной в жизни все прекрасно, что не скажешь о нем самом.

HOUMBY - Не зови

Меланхоличный трек с сильным текстом, который отлично дополняется голосом исполнителя. «Не зови» - история любви, которая трагически подходит к своему завершению. Это песня - напоминание о том, что нет ничего вечного, нужно ценить каждый момент. Все имеет свойство заканчиваться, но станет намного легче, когда мы действительно примем этот факт.

Ramil’ - Увидимся

Несмотря на то, что сингл может показаться весьма танцевальным и динамичным, текст все равно заставит вас окунуться в атмосферу грусти. Герою песни снится отъезд возлюбленной, после которого ему больше не суждено с ней встретиться. Но кажется, и наяву в отношениях пары не так всё гладко. От этого и больно вдвойне.

Юлия Райнер - Забываю

Сингл «Забываю» - находка для тех, кто не может забыть прошлое. Певица заговорила о любви на языке музыки. Героиня тщетно пытается выбросить из головы воспоминания. Она вроде бы забывает любимого, но мыслями снова и снова возвращается в прошлое - туда, «где их больше нет». Трек однозначно откликнется всем, кто пережил подобные муки борьбы с собой из-за несчастной любви.

Звонкий - После пяти

Динамичный саунд, но тяжелый, по-настоящему жизненный текст. Песня повествует о непростых любовных отношениях, которые сопровождаются постоянными конфликтами. Песня посвящена девушке, из-за которой у исполнителя «по венам кровь кипит», но отсутствие возлюбленной при этом воспринимается еще мучительнее. Такая частая история, в которой многие смогут узнать себя.

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