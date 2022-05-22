В Музейном городе ВДНХ открылись новые экспозиции

В Музейном городе ВДНХ открылись две экспозиции. В павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность» гостей ждет центр современных биотехнологий «Музей «БИОТЕХ», а в павильоне № 31 «Геология» — выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева.

«Музей «БИОТЕХ»

Сегодня сразу два исторических павильона, являющихся объектами культурного наследия федерального значения, вновь открыли двери для гостей Выставки. В павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность» заработал центр современных биотехнологий «Музей «БИОТЕХ».

Посетители узнают, что такое современные биотехнологии, какие прикладные сферы их применения есть уже сегодня, а какие — дело ближайшего будущего, чем занимаются ученые-биотехнологи в своих лабораториях, как связана биотехнология с медициной, экологией, промышленностью, сельским хозяйством, производством продуктов питания, разработкой новых материалов.

Экспозиция музея наглядно рассказывает про создание вакцин, сити-фермы, биореакторы и многие другие инновационные и ставшие привычными технологии. Посетители смогут потрогать новые материалы, произведенные с использованием биотехнологий, например, шелк или бетон, увидеть привычные продукты питания, изготовленные из нетрадиционного сырья («мука из кузнечиков», «грибной сыр», «мясо из пробирки»), разобраться, как происходит процесс разложения пластика в природных условиях и с применением биотехнологических методов, а также понаблюдать за светящимися растениями (уникальные биолюминисцентные растения, сделанные с использованием биотехнологий).

Помимо постоянной экспозиции музея, в павильоне будет также функционировать зона для проведения мероприятий различных форматов — семинаров, мастер-классов, лекций, тематических конференций.

Павильон № 30 находился на реставрации с 2019 года. В рамках этих работ были заменены некоторые конструкции наружных стен и кровли, отреставрирована живопись потолков двух выставочных залов, деревянный резной фронтон главного фасада, воссозданы утраченные элементы декора фасадов и интерьеров.

Выставка Музея им. К.А.Тимирязева

В павильоне № 31 «Геология» открылась выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Экспозиция выстроена как захватывающее повествование от лица ученых-биологов и современных художников о том, как все существующее на планете Земля, и даже за ее пределами, взаимосвязано друг с другом.

Посетители узнают о 12 признаках, по которым ученые отличают живое от неживого, и проследуют по соответствующим частям экспозиции: «Единство химического состава», «Единство структурной организации», «Целостность (непрерывность) и дискретность (прерывность)», «Многообразие жизни», «Обмен веществ и энергии», «Живой организм — открытая система», «Раздражимость», «Движение», «Ритмичность», «Размножение», «Наследственность и изменчивость», «Рост и развитие». Гости экспозиции увидят коллекции биологического музея – минералы, чучела и скелеты, муляжи редких сортов овощей и фруктов, а также объекты современного искусства, большая часть которых создана специально для выставки. Также для погружения в тему разработан мультимедийный гид с дополненной реальностью.

Павильон № 31 находился на реставрации с 2018 года. Специалисты восстановили отделку фасадов цветной декоративной штукатуркой, были отреставрированы боковые двери главного фасада, воссозданы все оконные и дверные блоки. Также были воссозданы дубовый паркет, а по историческим фотографиям и чертежам — уникальные люстры выставочных залов.

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