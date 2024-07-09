В музее-заповеднике «Петергоф» состоялся фестиваль духовой музыки «Музыкальный Петергоф»

6 июля 2024 года в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» состоялся фестиваль духовой музыки «Музыкальный Петергоф» под открытым небом. В фестивале приняли участие детские и профессиональные духовые оркестры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Перед гала-концертом они прошли музыкальным шествием по аллее от Большого каскада до Шахматной горы. В исполнении духовых коллективов прозвучали исторические марши, произведения XVIII и XIX веков, музыка из кинофильмов и популярные мелодии. Также в этом году в репертуар оркестров специально была включена дворцовая музыка, чтобы воссоздать уникальную атмосферу петровских торжеств. Этот музыкальный жанр исторически был предназначен для исполнения именно в залах и садах императорских дворцов. Фестиваль посетили более 24 000 человек.

Фестиваль – совместный проект музея-заповедника «Петергоф» и Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова». Проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, комитета по культуре Санкт-Петербурга, Российского национального музея музыки, АНО «Центр развития социальных проектов».

«Для нас этот фестиваль – очень важное событие, потому что мы хотим, чтобы Петергоф был связан не только с фонтанами, но и с музыкой. В этом году у нас уже состоялся фестиваль “Гений места” совместно с Мариинским театром, и вот сейчас — торжество духовых оркестров. Мне кажется, что это прекрасный симбиоз музыки и Петергофа», – сказала Анна Зарубина, начальник Отдела по связям с общественностью музея-заповедника «Петергоф».

«Сегодня здесь, в Петергофе, проходит большой фестиваль духовой музыки. В этом году в нем принимают участие молодые музыканты, учащиеся детских музыкальных школ Петербурга и военные. Помимо привычных для духового оркестра произведений русских, советских и зарубежных композиторов, особо прозвучит «дворцовая музыка», музыка барокко, которая подчеркнет красоту и стиль музея-заповедника “Петергоф”», – сказал Михаил Брызгалов, президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ.

«Мы с коллегами часто говорим о том, что в нашем городе важно не только продолжать традиции, но и формировать новые. Сегодня мы можем уже уверенно говорить о том, что проведение данного фестиваля действительно является такой традицией. В прошлом году нас так же приглашали Михаил Аркадьевич и Духовое общество имени Валерия Халилова, тогда от города участвовала только Детская школа искусств №4. Это побудило нас обратить дополнительное внимание на духовое направление в школах и на наши духовые оркестры, потому что в этом есть определенная необходимость», – рассказал Станислав Молдованов, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Среди оркестров-участников фестиваля: Военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, оркестр Михайловской военной артиллерийской академии, Преображенский духовой оркестр под управлением Е.Н. Лебедева, сводный духовой оркестр Санкт-Петербургской детской школы искусств № 4 и Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, духовой оркестр Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, оркестр духовых и ударных инструментов «ДИЛИЖАНС» Детской музыкальной школы №22 г. Петергоф, ансамбль Olympic Brass.

На территории музея-заповедника все посетители могли ознакомиться со стендовой выставкой «Преображенский полк – первый среди гвардии», посвященной истории старейшего пехотного полка русской армии от зарождения при Петре I до начала XX века. Проект выполнен в рамках программы «Россия, помнящая Петра» Ассамблеи петровских музеев России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.