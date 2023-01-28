Объявлен лонг-лист номинантов первой Премии Art, Science & Technology Award

В 2023 году в России впервые вручат Премию ASTA – награду в области научно-технологического искусства среди молодых художников, ученых, инженеров, создающих междисциплинарные арт-проекты. Ее главная задача – выявление и поддержка студентов и выпускников российских вузов, работающих в области art, science & technology. Организаторы премии – команды фестиваля Geek Picnic и Центра Art & Science Университета ИТМО.

Камиля Юсупова (Kami Usu). Algorithmic Aesthetics

На соискание Премии принимались готовые арт-проекты, созданные в 2020-2022 годах. В общей сложности было прислано более 170 заявок, из которых ведущие российские эксперты в области art & science сформировали лонг-лист в семи номинациях: «искусственный интеллект», «перформанс», VR / AR, «нейротехнологическое искусство», «биоарт», «робототехническое искусство» и «медиаискусство».

В жюри конкурса вошли российские кураторы, художники и эксперты в области art, science & technology. В том числе основатель арт-группы 18 Apples Ипполит Маркелов, мультимедиа художник Егор Крафт, теоретик искусства, куратор Балтийского филиала ГМИИ им. Пушкина Дмитрий Булатов, куратор Ольга Вад, пионер российского медиаискусства Алексей Шульгин, искусствовед и куратор Наталья Фукс, художница Елена Деми-дова, медиахудожник ::vtol::, художник, архитектор Екатерина Брыскина, куратор, исследователь Наталья Федорова, дуэт Gray Cake и другие.

Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Премия ASTA AWARD – важная инициатива команды Geek Picnic и Центра Art & Science по поддержке молодых художников. Она способствует осознанию того, что креативность и свобода выбора – неотъемлемая часть нашей культуры. Проекты, поданные на конкурс, говорят об усложнении стратегий: искусство как исследование, разработка нового инструментария, переход к гибридным моделям – такими будут последствия преодоления искусством собственных границ», – отметил член жюри в номинации «Робототехническое искусство» Дмитрий Булатов.

Вручение премии состоится 6 февраля в Москве при поддержке Университета науки и технологий МИСИС, пространства «Точка кипения - Коммуна» и ВКонтакте. Также желающие могут присоединиться к трансляции церемонии награждения в группе ВКонтакте: https://vk.com/astaaward

Призы для номинантов разработаны художником Романом Солодковым и произведены при поддержке ФабЛаба Технопарка Университета ИТМО.

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