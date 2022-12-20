В новогодние каникулы на ВДНХ пройдет более 50 событий для всей семьи

В первую неделю 2023 года на ВДНХ пройдет более 50 событий для горожан и туристов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах и квестах, послушать лекции, отправиться на экскурсии по выставке и музейным павильонам, а также присоединиться к спортивным активностям на самом большом катке столицы. Полная программа опубликована на официальном сайте.

«Разные площадки ВДНХ подготовили на новогодние каникулы больше 50 событий для всей семьи. Центр “Космонавтика и авиация” приглашает на тематические экскурсии, в музее славянской письменности “Слово” проведут мастер-класс по каллиграфии для юных посетителей, в павильоне “Рабочий и колхозница” и на катке покажут спектакли», — рассказала Наталья Сергунина.

С 2 по 8 января в центре «Космонавтика и авиация» организуют познавательные экскурсии «Новый год и Рождество в космосе». В эти же дни состоятся прогулки с гидом по территории ВДНХ — участники пройдутся по украшенным аллеям, узнают о традициях зимних праздников и лучших местах для фотосъемки. На 7 января намечена экскурсия на коньках «Ледовая сказка», она начнется в 11:00.

Всю неделю посетителей выставки будут ждать костюмированные представления. Так, на площади Промышленности и выводном круге можно увидеть выступление уличных театров — актеры в образах героев русских сказок продемонстрируют небольшие зарисовки и сыграют со зрителями в новогодние игры, а у павильона №57 будет открыта ярмарка.

В павильоне «Рабочий и колхозница» на 6 января (15:00) запланирована постановка «Рождество». Гости услышат разные музыкальные инструменты: гусли, цитру, флейту, варган и трещотки. Иммерсивный спектакль «Рождество желаний» покажут на катке ВДНХ 7 января, начало в 16:00. Там же будут проходить игры, соревнования и выступления фигуристов. А с 2 по 5 января на ледовой площадке с 11:30 можно присоединиться к зарядке и спортивной программе с аниматорами, а с 17:30 — к занятиям в детской школе фигурного катания.

С 1 по 8 января с 10:00 до 22:00 в павильоне №21 гостей от шести до 18 лет ждут для участия в квестах, посвященных Древнему Китаю. 2 января в 14:00 в музее славянской письменности «Слово» состоится лекция, в ходе которой посетители узнают, как в старину встречали Рождество. 8 января в 14:00 там же пройдет мастер-класс по каллиграфии для детей. Ребятам покажут, как красиво писать буквы и всего несколькими штрихами превратить их в сказочных героев.

Экоцентр «Пчеловодство» с 2 по 8 января с 11:00 до 17:00 приглашает сыграть в VR-игру. Все желающие попробуют себя в сборе меда, а затем очутятся на заводе и познакомятся с процессом его откачки и розлива. 3 января в 12:00 здесь проведут мастер-класс «Сказочный лес» по созданию поделки из природных материалов, а 4 января в 11:00 — лекцию о жизни диких животных зимой. 5 и 8 января в 13:00 начнутся рождественские мастер-классы по созданию подарка для близких — гостей научат делать подарочный набор: свечу из воска и расписную деревянную игрушку.

На площади Промышленности вблизи интерактивного комплекса «Буран» можно прокатиться на детских квадроциклах. А у павильона №57 работает тюбинговая горка.

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