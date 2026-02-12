Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUНазваны самые романтичные песни

Названы самые романтичные песни

By T1
38
заглушка

14 февраля отмечается День всех влюбленных. Специально к этой дате «КИОН Музыка» и Mamba опросили более 2000 пользователей, чтобы узнать, какой образ романтических отношений они считают идеальным, а также какие песни о любви они называют самыми трепетными и чувственными. Подавляющее число респондентов во всех группах, разделенных по половой и возрастной принадлежности, расценивают себя как романтиков. Доверие и честность – самая важная составляющая близости, возникшей между партнерами. Эту позицию разделяют все участники исследования кроме женской аудитории, относящейся к зумерам (18-28 лет) и бумерам (старше 50 лет). Для них в приоритете взаимопонимание и поддержка. Примечательно, что мужчины всех поколений вывели в топ-3 романтику, в то время как у девушек она не вошла в список лидеров, уступив место заботе.

Самым приятным романтическим жестом, направленным в их сторону, опрошенные единогласно назвали телесный контакт, в частности объятия и держания за руки. Далее ответы разделились относительно пола прошедших анкетирование пользователей. Мужская публика сошлась во мнении, что совместное проведение домашнего досуга достойно второй позиции в этой категории, а женщины поместили на эту строчку спонтанные подарки. Однако с ними не согласились представительницы самого зрелого контингента исследуемых – им оказалось важнее продумывание свиданий без повода. Среди романтических действий, которые совершают респонденты в сторону своих пассий, в фаворе также оказались прикосновения.

Клава Кока – артистка, выступающая на российской сцене, с которой готовы вступить в романтические отношения большинство юношей от 18 до 28 лет. Избранницей миллениалов (29-39 лет) стала Люся Чеботина. Мужчины в категории от 40 до 50 лет чаще всего испытывают теплые чувства к Полине Гагариной. Наталья Ветлицкая возглавила рейтинг бумеров. Девушки-зумеры были бы готовы встречаться с Егором Кридом. Рэпер Баста набрал больше всего голосов в свою пользу среди женщин, относящихся к поколениям Y (29-39 лет) и Х (40-50 лет). Удачную личную жизнь респондентки старше 50 лет видят с Александром Маршалом.

Рейтинги самых романтичных песен на русском языке:

  • Мужчины 18-28 лет (зумеры): «Пожары», XOLIDAYBOY; «Привет», Женя Трофимов, «Комната культуры»; «Нежная любовь», Beautiful Boys.
  • Женщины 18-28 лет (зумеры): «Шёлк», Ваня Дмитриенко; «Нежная любовь», Beautiful Boys; «Привет», Женя Трофимов, «Комната культуры».
  • Мужчины 29-39 лет (миллениалы): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «На берегу неба», Дима Билан; «В Самое Сердце», Сергей Лазарев.
  • Женщины 29-39 лет (миллениалы): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Комета», JONY; «На берегу неба», Дима Билан.
  • Мужчины 40-50 лет (поколение Х): «Я это ты», Мурат Насыров; «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Ласковая моя», «Чай вдвоём».
  • Женщины 40-50 лет (поколение Х): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Я это ты», Мурат Насыров; «Всё для тебя», Стас Михайлов.
  • Мужчины старше 50 лет (бумеры): «Выпьем за любовь», Игорь Николаев; «Я это ты», Мурат Насыров; «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум.
  • Женщины старше 50 лет (бумеры): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Всё для тебя», Стас Михайлов; «Я это ты», Мурат Насыров.

Мужчины не видят принципиальной разницы в том, кто признается в своих чувствах первый: они или девушки. Женщины настроены в этом вопросе категорически – сообщить о своих намерениях должен мужчина. На второй строчке оказались эти же ответы, но сменившие сторону.

Предыдущая статья
В повторный прокат выходит философская драма Павла Лунгина «Остров»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru