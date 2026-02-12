Названы самые романтичные песни

14 февраля отмечается День всех влюбленных. Специально к этой дате «КИОН Музыка» и Mamba опросили более 2000 пользователей, чтобы узнать, какой образ романтических отношений они считают идеальным, а также какие песни о любви они называют самыми трепетными и чувственными. Подавляющее число респондентов во всех группах, разделенных по половой и возрастной принадлежности, расценивают себя как романтиков. Доверие и честность – самая важная составляющая близости, возникшей между партнерами. Эту позицию разделяют все участники исследования кроме женской аудитории, относящейся к зумерам (18-28 лет) и бумерам (старше 50 лет). Для них в приоритете взаимопонимание и поддержка. Примечательно, что мужчины всех поколений вывели в топ-3 романтику, в то время как у девушек она не вошла в список лидеров, уступив место заботе.

Самым приятным романтическим жестом, направленным в их сторону, опрошенные единогласно назвали телесный контакт, в частности объятия и держания за руки. Далее ответы разделились относительно пола прошедших анкетирование пользователей. Мужская публика сошлась во мнении, что совместное проведение домашнего досуга достойно второй позиции в этой категории, а женщины поместили на эту строчку спонтанные подарки. Однако с ними не согласились представительницы самого зрелого контингента исследуемых – им оказалось важнее продумывание свиданий без повода. Среди романтических действий, которые совершают респонденты в сторону своих пассий, в фаворе также оказались прикосновения.

Клава Кока – артистка, выступающая на российской сцене, с которой готовы вступить в романтические отношения большинство юношей от 18 до 28 лет. Избранницей миллениалов (29-39 лет) стала Люся Чеботина. Мужчины в категории от 40 до 50 лет чаще всего испытывают теплые чувства к Полине Гагариной. Наталья Ветлицкая возглавила рейтинг бумеров. Девушки-зумеры были бы готовы встречаться с Егором Кридом. Рэпер Баста набрал больше всего голосов в свою пользу среди женщин, относящихся к поколениям Y (29-39 лет) и Х (40-50 лет). Удачную личную жизнь респондентки старше 50 лет видят с Александром Маршалом.

Рейтинги самых романтичных песен на русском языке:

Мужчины 18-28 лет (зумеры): «Пожары», XOLIDAYBOY; «Привет», Женя Трофимов, «Комната культуры»; «Нежная любовь», Beautiful Boys.

Женщины 18-28 лет (зумеры): «Шёлк», Ваня Дмитриенко; «Нежная любовь», Beautiful Boys; «Привет», Женя Трофимов, «Комната культуры».

Мужчины 29-39 лет (миллениалы): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «На берегу неба», Дима Билан; «В Самое Сердце», Сергей Лазарев.

Женщины 29-39 лет (миллениалы): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Комета», JONY; «На берегу неба», Дима Билан.

Мужчины 40-50 лет (поколение Х): «Я это ты», Мурат Насыров; «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Ласковая моя», «Чай вдвоём».

Женщины 40-50 лет (поколение Х): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Я это ты», Мурат Насыров; «Всё для тебя», Стас Михайлов.

Мужчины старше 50 лет (бумеры): «Выпьем за любовь», Игорь Николаев; «Я это ты», Мурат Насыров; «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум.

Женщины старше 50 лет (бумеры): «Я буду всегда с тобой», Леонид Агутин, Анжелика Варум; «Всё для тебя», Стас Михайлов; «Я это ты», Мурат Насыров.

Мужчины не видят принципиальной разницы в том, кто признается в своих чувствах первый: они или девушки. Женщины настроены в этом вопросе категорически – сообщить о своих намерениях должен мужчина. На второй строчке оказались эти же ответы, но сменившие сторону.