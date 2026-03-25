«В океан после Победы»

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

В Музее Мирового океана на борту легендарного научно-исследовательского судна «Витязь» открылась выставка «В океан после Победы», приуроченная к двум значимым датам: 80-летию образования Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и 80-летию Калининградской области.

История Института океанологии началась в январе 1941 года с небольшой лаборатории, созданной академиком Петром Петровичем Ширшовым. Всего пять сотрудников – и огромная цель: познать природу океана. Пройдя через эвакуацию и трудные военные годы, в 1946 году лаборатория была преобразована в Институт океанологии Академии наук СССР. Великая Победа доказала, что для советских людей нет ничего невозможного, и стала стимулом к новым свершениям и открытиям даже в самых тяжелых условиях.

Символом института и всей советской океанологии стало научно-исследовательское судно «Витязь». История корабля науки и института неразрывна: даже эскиз шрифта для имени судна русской вязью нарисовал сам Петр Петрович Ширшов, а изображение белоснежного «Витязя» до сих пор является эмблемой Института океанологии.

Центральное место в пространстве выставки заняли рында с научно исследовательского судна «Академик Курчатов» – флагмана академического флота в 1960-1970-х годах, базировавшегося в Калининграде – и серп и молот с фальштрубы НИС «Дмитрий Менделеев», ещё одного легендарного судна института, внесшего огромный вклад в изучение Тихого океана.

Важную страницу в истории института занимает Калининград. В 1961 году в структуру Института океанологии вошло его Атлантическое отделение, созданное на базе Калининградского отделения Морского гидрофизического института. Долгие годы оно служило главной базой научно-исследовательского флота страны. В 2016 году здесь была сформирована Атлантическая база флота Института океанологии. Этой истории будет посвящен целый раздел проекта, тем самым продолжая рассказывать о самом западном регионе России в год его 80-летия.

«В юбилейный для Калининградской области год мы говорим о памятных страницах в истории края, в числе которых и создание Атлантического отделения Института океанологии. И новая выставка в очередной раз подтверждает: Калининград – это столица академического флота. Мы видим в нашем порту суда, которые приходят после экспедиций, знаем имена учёных, честно трудящихся на славу океанологии, и это не может не вдохновлять», – отметила куратор проекта, заведующий отделом истории Музея Мирового океана Юлия Степанчук.

На выставке представлены: уникальные документы и фотографии из архивов Института океанологии; модели судов, составлявших отечественный научный флот, личные вещи учёных, приборы и оборудование разных лет, карты и научные труды.

Посетители смогут проследить путь, пройденный институтом за 80 лет: от небольшой лаборатории до самого крупного научного учреждения в стране в области изучения океана. Выставка рассказывет о людях, трудом которых создавалась слава российской океанологии, и о филиалах института, раскинувшихся от Калининграда до Камчатки.

