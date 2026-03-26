«Проврёмся!»: певец и поэт Виталий Аксёнов поддержит защитников Родины концертным туром

Автор-исполнитель, поэт и композитор Виталий Аксёнов объявил о начале масштабного гастрольного тура, в рамках которого заслуженный артист Санкт-Петербурга и Республики Татарстан проведет благотворительные концерты на новых территориях России, поддерживая наших защитников и объединяя сердца людей.

«Виталий Аксёнов является одним из таких музыкантов, чье творчество проникает в самую глубину души, наполняет сердце теплом и надеждой. Творчество Виталия — это больше, чем слова и музыка. Это его позиция и видение происходящего сейчас. В его песнях — дыхание времени, искренность и глубокий смысл. Он поет о мужестве, о крепости характера, о любви и предательстве, о Родине и чести. Его лирика — это голос тех, кто не боится говорить правду и делиться своими чувствами», — отметил музыкальный продюсер «Креатив Медиа» Сергей Шевелев.

Действительно, в каждом его выступлении чувствуется особая искренность и душевная теплота. Виталий часто выступает в горячих точках, госпиталях, поддерживая наших ребят, их семьи и тех, кто сейчас защищает Родину. Его концерты — это не только музыкальные встречи, но и акт поддержки, надежды и веры в лучшее будущее.

«Виталий Аксёнов — человек, награжденный государственными наградами, благодарственными письмами и грамотами за свой вклад в культуру и поддержку страны. Его выступления — это редкий и ценный опыт, насыщенный глубиной, философией, юмором и искренним общением со слушателями. Мало кто способен так трогать сердца и вдохновлять на добрые поступки», — подчеркивает музыкальный продюсер Сергей Шевелев.

Несмотря на редкость своих выступлений, они всегда остаются в памяти и сердце каждого зрителя. В 2026 году Виталий Аксёнов отправляется в патриотический гастрольный тур под названием «Проврёмся!». Его благотворительные концерты пройдут на новых территориях России, в поддержку наших защитников и в знак признания их героизма.

В рамках программы прозвучат любимые композиции — «Разговор», «Ты забыл, брат», «Волчье солнце», «Подарки», «Золото», «Ждет она меня», «Облака» и многие другие, ставшие частью сердечных воспоминаний поклонников. Каждая песня — это маленькая история, наполненная чувствами и надеждой, которая объединяет всех нас.