В парках Москвы открылись катки с искусственным льдом

В московских парках начали принимать посетителей катки с искусственным покрытием, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Горожан и туристов ждут на 21 площадке в 16 зонах отдыха. С подробным расписанием сеансов можно ознакомиться на страницах парков в социальных сетях и едином сайте, где собрана вся необходимая информация.

«Катки с искусственным льдом открылись в городских парках в разных районах Москвы. Среди них Таганский парк, Перовский, Измайловский, «Красная Пресня», «Дубки» и другие. Каждая площадка, а всего их более 20, имеет свое оформление, в большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, 28 ноября приступят к заливке катков с естественным покрытием. Всего в этом зимнем сезоне в городских парках откроется 38 ледовых площадок.

Катки с искусственным льдом уже готовы к работе и ждут гостей. Один из самых масштабных открылся в Таганском парке. По размерам «Сияние льда», так он называется, немного меньше футбольного поля — 4,6 тысячи квадратных метров. Для посетителей работают пункты проката и заточки коньков, гардероб и кафе. В Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами. Там проходят выступления музыкальных коллективов и диджеев. Для детей и тех, кто любит играть в хоккей, предусмотрены отдельные площадки.

Перовский парк приглашает детей и взрослых прокатиться по главной аллее. Каток в саду «Эрмитаж» благодаря декору напоминает распустившийся цветок, лепестки которого симметрично расходятся в стороны от центра. Особую атмосферу создает вечерняя иллюминация. В парке «Дубки» каток занимает почти 1,5 тысячи квадратных метров. Там места хватит и для тех, кто уверенно чувствует себя на коньках, и для тех, кто только учится. В пункте проката можно взять так называемого ассистента фигуриста в виде пингвина, который поможет держать на льду равновесие. Катки также работают в парках «Красная Пресня», «Митино», «Фили», «Ангарские пруды», усадьба Воронцово, в саду имени Баумана и других.

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