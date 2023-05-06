В парках Москвы пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

9 мая в России будут отмечать 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. Более 130 тематических программ будет организовано на 19 парковых территориях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Традиционно масштабная программа праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, запланирована к проведению в парках культуры и отдыха. 9 мая посетителей парков Москвы ждут выступления солистов, вокально-инструментальных, хореографических и хоровых коллективов на праздничных концертах. Для гостей прозвучат любимые всеми фронтовые композиции в исполнении духовых оркестров и барабанщиков, на сценах пройдут танцевальные и театральные программы.

Праздничные мероприятия пройдут с 13:00 до 20:00 на 19 парковых территориях:

В Бабушкинском парке в рамках праздничной программы, посвященной Дню Победы, для гостей выступят вокалистка Мари Карне, коллектив профессиональных гармонистов, мужской хор «Пересвет», хореографический ансамбль «Вариация» и группа «Каверзные». Также посетители смогут увидеть яркие номера эстрадного оркестра «Огни Москвы» с любимыми песнями военных лет и спектакль «Семь писем до Победы». Концертная программа пройдет с 13:00 до 20:00 в Зеленом театре. Посетителей ждет и работа военно-полевой кухни.

В честь Дня Победы в ландшафтном парке «Митино» состоится большая праздничная программа. На открытой сцене на Фестивальной площади перед зрителями выступят вокалисты кавер-группы «Каверзные», певица Маргарита Позоян, фолк-группа «Русский праздник». Песнями под гитару, балалайку и авторскими аранжировками порадует группа «Матрена Арт». Солисты и танцоры ансамбля «На все времена», а также хореографический ансамбль «Орион» презентуют гостям парка номера на военно-патриотическую тематику. Также гости увидят театрализованное представление «Песни Победы».

В Измайловском парке 9 мая состоится празднование Дня Победы. На Северной площади пройдет концертная программа, которую откроет выступление мужского арт-хора «Вокалион». Продолжится праздник военными песнями в исполнении Дмитрия Венгерова, Виктории Барс и Мари Карне. На сцене с яркими танцевальными и вокальными номерами выступят ансамбли «Фестиваль» и «Совечера». Также гостей ждет спектакль «Богатырская сила». Концерт завершится в 20:00. Кроме того, на территории будет работать полевая кухня.

В День Победы на сцене парка «Красная Пресня» пройдут выступления группы «Русский бит» и мужского хора «Русский формат». Для зрителей подготовили номера вокально-инструментальный коллектив — ретро-группа «Мамина пластинка», а также солистка Этери Бериашвили. В 17:00 на сцену выйдет духовой оркестр, а затем — барабанщики, которые исполнят марши. Завершится праздничная программа исполнением песен военных лет в исполнении эстрадного оркестра «Огни Москвы». В течение мероприятия гости смогут попробовать военно-полевую кухню.

На центральной площади Лианозовского парка 9 мая с 13:00 до 20:00 пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню Победы. В ней примут участие певица Этери Бериашвили, театр танца «Вариация», группы «Республика» и «Гармонь драйв», а также хор «Русский формат» и хореографический ансамбль «Орион». В исполнении профессиональных артистов гости увидят множество хореографических номеров, посвященных Победе, услышат дорогие сердцу военно-патриотические песни. Кроме того, на сцене парка выступят театралы со спектаклем «Письма Победы».

Парк «Ангарские пруды» подготовил ко Дню Победы тематическую программу. В 13:00 можно послушать духовой оркестр на смотровой площадке около большого пруда. В амфитеатре парка музыкальные композиции на тему праздника будут дарить зрителям российские артисты: певица Маргарита Позоян, Этери Бериашвили и женская фолк-группа «Русский праздник», кавер-группа «Каверзные» и вокальный квартет «Республика». С яркими патриотическими номерами выступят танцоры и вокалисты ансамбля «Русская сказка», танцевальный коллектив «Орион», также на сцене пройдет музыкальный спектакль «Майский вальс». Программа завершится в 20:00.

В парке «Ходынское поле» на Центральном променаде пройдет праздничное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все желающие смогут увидеть концертную программу и насладиться выступлениями Московского казачьего хора, ансамблей «Барыня» и «Русская сказка». Хореографические номера под звуки песен военных лет подготовил ансамбль «Орион». В 18:00 начнется уличный спектакль «Сказка о солдате». Также на сцене выступят артистка Анна Сизова — автор и исполнитель патриотических и народных песен — и коллектив «На все времена».

Кроме того, на территории парка «Ходынское поле» (в конце Центрального променада, недалеко от панорамных качелей) до 9 мая включительно проходит выставка военной техники музея Вадима Задорожного — крупнейшего в Европе частного музея исторической техники. Посетителям представлены самолеты, образцы колесной и артиллерийской техники, танки и гусеничная техника, среди которых знаменитая установка БМ-13 с народным прозвищем «Катюша», самоходная артиллерийская установка СУ-100, прославленный танк Т-34 — один из лучших танков своего времени. Также здесь можно увидеть советские ретро-автомобили. Всего в экспозиции представлено 18 единиц техники.

Гости Перовского парка смогут услышать любимые песни «Смуглянка», «Темная ночь», «Синий платочек» и другие композиции в исполнении профессиональных артистов, а также увидеть танцевальные и театральные номера ко Дню Победы. Концерт на главной сцене начнется в 13:00, откроет программу Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Для зрителей споют Виктория Барс, хор «Вокалион», Кристина Стельмах. В 16:00 состоится представление «Память сердца», а после этого на сцену выйдет фолк-группа «Талица». Концертная программа будет длиться до 20:00, завершит ее певец Владимир Салтаев.

9 мая в Гончаровском парке пройдет праздничная программа, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На сцене возле главного входа в парк состоится торжественный концерт, в программе которого запланированы выступления музыкальных и танцевальных коллективов: ансамблей «Русская сказка» и «Орион», ансамбля песни и пляски «Барыня» и женской фолк-группы «Русский праздник». Для гостей выступит автор и исполнитель народных, духовных и патриотических песен Анна Сизова. В 18:00 на сцене покажут театрализованное представление «Майский вальс», а завершится празднование исполнением песен военных лет бархатным баритоном Вячеслава Ольховского.

В саду имени Н. Э. Баумана состоится торжественное празднование Дня Победы, в рамках которого с 13:00 до 20:00 пройдет концертная программа на сцене «Ракушка». Откроют ее солисты ансамбля «Совечера», которые споют для гостей в ярких костюмах, созданных по образам военнослужащих разных направлений. После этого на сцене выступят группа «123-й полк» и актеры с уличным спектаклем «Сказка о солдате». Вокальные номера, посвященные Победе, прозвучат также в исполнении фолк-ансамбля «Талица», певца Владимира Салтаева, группы «Русский Бит», ретро-группы «Мамина пластинка» и хора «Вокалион». Кроме того, в течение мероприятия гости смогут попробовать полевую кухню.

В День Победы посетителей парка «Северное Тушино» ждет насыщенная праздничная программа. На главной сцене в центральной части парка выступят вокальные и хоровые коллективы — «Логос», «Каверзные», «Матрена Арт». Станцуют и споют под любимые патриотические композиции артисты ансамбля «Барыня». Сольные выступления подарят гостям парка певицы Анна Сизова и Маргарита Позоян. Также на сцене для всех присутствующих пройдет спектакль «Песни Победы». Концертная программа завершится в 20:00.

В парке «Сокольники» торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 13:00 на Фонтанной площади. Всех, кто присоединится в этот день к празднику, порадуют выступления вокально-инструментального коллектива «Гармонь драйв», ансамбля «На все времена», в котором солисты выступают вместе с шоу-балетом, а также театра танца «Вариация». В 15:00 для присутствующих зрителей споет Мари Карне, в 17:00 артисты театра разыграют на сцене спектакль «Нам доверена песня». Завершится праздничный вечер композициями военных лет в исполнении Казачьего хора Петра Матреничева и хора «Пересвет». Также с 13:00 будет работать полевая кухня, рассчитанная на 2000 порций.

В Таганском парке на главной сцене состоится праздничная программа, посвященная Дню Победы. Для гостей выступят театральные, музыкальные и танцевальные коллективы: ансамбли «Талица», «Совечера» и «Фестиваль», группа «123-й полк». В 16:00 гостям покажут тематический уличный спектакль «Сказка о солдате». Также со сцены прозвучат военно-патриотические песни в исполнении Владимира Салтаева в 14:00 и Виктории Барс — в 18:00. Закроет концерт в Таганском парке группа профессиональных музыкантов «Русский Бит». Параллельно на территории будет работать военно-полевая кухня.

Посетители усадьбы Воронцово на площади перед сценой в День Победы услышат песни «Катюша», «Журавли» и «Одинокая бродит гармонь», увидят яркое театральное представление по известной сказке «Каша из топора». В честь праздника на сцене парка выступят известные отечественные артисты — Кристина Стельмах и Вячеслав Ольховский. Подарком для гостей станут исполнения хоров «Логос» и «Русский формат». Незабываемой частью концерта в 15:00 станут исполнение военных песен и маршей духовым оркестром и коллективом барабанщиков. Также на большой поляне будет работать полевая кухня. Присоединиться к празднику могут все желающие с 13:00 до 20:00.

В парке «Фили» на 9 мая запланирована концертная программа, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие будет организовано с 13:00 до 20:00 на главной сцене. Праздник начнется с номеров вокально-инструментального ансамбля «Мамина пластинка», который исполнит для гостей знакомые и любимые композиции прошлых лет. Подарят настроение посетителям группа «Русский бит» и хор «Логос». В 14:00 на сцене выступит Вячеслав Ольховский, в 19:00 военно-патриотические песни можно будет услышать в исполнении Дмитрия Венгерова. Запоминающимися номерами концертной программы станут спектакль «Ни шагу назад» и композиции в исполнении оркестра «Огни Москвы».

Ежегодно в саду «Эрмитаж» проходит Бал Победы. В очередной раз здесь будет воссоздана атмосфера 40-х годов прошлого столетия. В День Победы в саду можно будет увидеть шествие оркестра, который исполнит военные композиции. Для гостей выступят танцевальные и музыкальные ансамбли, молодые певцы и танцоры, а также артисты группы «123-й полк» и Мужской камерный хор под руководством В. М. Рыбина. С Победой поздравят присутствующих ветеранов, а память павших почтут минутой молчания. В 18:00 под аккомпанемент военного оркестра начнется программа — Бал Победы «В шесть часов вечера…», которая продлится до 20:00. Также 9 мая в саду «Эрмитаж» будет проходить выставка ретро-автомобилей и в течение всего праздника будет работать зона шахматного клуба.

Парк Горького — одна из главных площадок празднования Дня Победы в Москве. В этот день пройдет программа в Партерной части. В ней примет участие военный духовой оркестр, после этого мастерство исполнения торжественных маршей продемонстрирует ансамбль барабанщиков. Также 9 мая музыкальные композиции для гостей исполнит Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. На танцевальной площадке Центральной аллеи с 13:00 до 20:00 пройдет восьмой ежегодный Бал Победы, его участники исполнят военные танцы в гимнастерках и платьях 1940-х годов. В Ажурной беседке и в парке искусств «Музеон» студенты МГИК прочитают стихи военных лет, а артисты Театра Российской Армии выступят с программой «Наши маяки». Кроме того, в Парке Горького состоится традиционная встреча ветеранов боевых действий, а также будет работать полевая кухня.

В День Победы на Центральной площади парка «Кузьминки» с 13:00 до 20:00 пройдет праздничная концертная программа. Для взрослых и детей прозвучат песни военных лет, которые исполнят отечественные кавер-группы и профессиональные музыканты. Зрителям покажут яркие танцевальные выступления под военно-патриотические композиции. Сопровождать программу будет ведущий, который вовлечет всех гостей парка в праздничную атмосферу Победы. Также будет работать военно-полевая кухня — с 14:00 до 16:00.

9 мая в рамках празднования 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в парке имени Ю. М. Лужкова весь день будут звучать любимые всеми и хорошо знакомые военно-патриотические песни — душевные, лиричные, бодрые и ностальгические. На главной сцене парка состоятся выступления хореографических ансамблей и популярных музыкантов. Концертная программа для взрослых и детей пройдет с 13:00 до 20:00.

Фото – сад «Эрмитаж»

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