В Музее Победы пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса «Время Победы»

7 мая в Музее Победы состоится гала-концерт Патриотического творческого марафона фестиваля-конкурса «Время Победы». Жители и гости столицы могут бесплатно присоединиться к мероприятию.

«Гала-концерт посвящен памяти о великом подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны и победе над фашизмом», — отметили организаторы.

Участниками мероприятия станут победители проекта - это юные артисты в возрасте от 5 лет и взрослые артисты из разных городов России, а также специальные гости. В программе - вокальные номера, хореографические и театрализованные постановки на военно-патриотическую тему.

В рамках гала-концерта пройдет награждение лауреатов и обладателя Гран-при фестиваля-конкурса грамотами, призами и специальными подарками от членов жюри, партнеров проекта и оргкомитета.

Учредителями Патриотического творческого марафона фестиваля-конкурса «Время Победы» являются АНО «Бюро пропаганды поддержки и развития музыкальной культуры и искусства», ООО «Звезда Медиа» и БФ «География сердца» имени Валентина и Тамары Кудиновых. Партнерами фестиваля-конкурса являются Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей, Союз писателей России и Центр медиапроектов «Звезда» (г. Донецк).

Начало в 14:00. Зал Жуков

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