Gulliver Group стал стратегическим партнером по игрушкам мультсериала «ДиноСити» от ГК «Рики»

17 ноября в рамках специализированной выставки BLE (Brand Licensing Europe, Лондон) группа компаний «Рики» объявила о сделке, по условиям которой компания Gulliver Group стала международным мастер-лицензиатом по игрушкам анимационного сериала «ДиноСити» производства ГК «Рики», студии «Анимакс продакшн» и APC Kids. Продуктовая линейка категории игрушек «Диносити» будет насчитывать более 50 SKU, в числе которых такие категории как коллекционные фигурки, игровые наборы, плюш, наборы для творчества, музыкальные игрушки и не только. Лицензионная продукция ТМ «ДиноСити» поступит в онлайн- и офлайн-продажи осенью 2022 года.

Наталья Мельникова, операционный директор бизнес-направления Игрушки АО Торговый дом «Гулливер и Ко» (Gulliver Group):

– Мы рады сотрудничеству с «Рики», «ДиноСити» – один из наших ключевых проектов на ближайшее время. Благодаря высокому профессионализму и творческому потенциалу нашей команды и команды ГК «Рики», получается невероятно классная линейка игрушек, которая, мы уверены, завоюет любовь детей не только в России.

Майя Москвичева, генеральный директор лицензионного агентства «Мармелад Медиа» (ГК «Рики»):

– Сериал «ДиноСити» уже завоевал любовь маленьких зрителей в Европе, а это значит, что каждому поклоннику сериала захочется прикоснуться к персонажам с помощью игрушек. Для нас как правообладателя известных брендов очень важно качество товаров, чтобы дети испытывали только положительные эмоции, соприкасаясь с любимыми героями. Мы рады партнерству с таким крупным сильным игроком как Gulliver Group, которое, несомненно, обеспечит широкое развитие бренда на международном рынке.

«ДиноСити» – комедийный мультсериал для детей от 4 до 8 лет в формате 2D, рассказывающий комедийную историю о жизни семьи динозавров в большом городе. Главные герои – 6-летний Рики и его 8-летняя сестра Тира – благодаря природному любопытству и неуёмной энергии ежедневно попадают в бесконечный водоворот приключений.

Анимационный проект «ДиноСити», созданный международной командой специалистов из России, Украины и Великобритании, уже завоевал признание аудитории в ряде европейских стран. Мировая премьера мультсериала состоялась в ноябре 2020 года на итальянском телеканале DeA Junior, за этим последовал успешный релиз в Великобритании и Ирландии на популярном детском канале Tiny Pop. Ранее права на трансляцию сериала приобрели телеканалы Piwi + (Canal + Group, Франция), YLE (Финляндия), ERT (Греция), Ketnet (Фламандский регион Бельгии) и MBC (MENA), Menart на Балканах (Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония), Frisbee (телеканал Discovery Italia), All Media Latvia (Эстония, Латвия и Литва), TG4 (Ирландия) и Minika (Турция).

В России проект «ДиноСити» стартовал в октябре 2021 года на телеканале «Карусель» и мультимедийном сервисе Окко.

Международная и российская премьеры второго сезона «ДиноСити» запланирована на 2022 год.

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