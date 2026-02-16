В Подмосковье стартовали съемки детектива «Каменская. Перезагрузка». Проект создается кинокомпанией «Мармот-фильм». Сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER. Телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

«Каменская. Перезагрузка» – «новое дыхание» культовой истории в исполнении молодых актеров. Полюбившиеся герои романов Александры Марининой и знаменитого сериала – Каменская (Юлия Хлынина), Гордеев «Колобок» (Виталий Коваленко), Коротков (Дмитрий Куличков), Лесников (Павел Попов) и Чистяков (Павел Артемьев) – раскрывают самые изощренные преступления в реалиях нашего времени и новых обстоятельствах. Режиссер – Кирилл Плетнёв.

Майор полиции Анастасия Каменская – аналитик столичного уголовного розыска, один из лучших оперов на Петровке, 38. Она берется за неразрешимые, на первый взгляд, дела и способна разобраться в самых запутанных обстоятельствах. Каждое расследование для нее – не только вызов интеллекту, но и погружение в сложные человеческие чувства и взаимоотношения. Раскрывая запутанные и загадочные убийства, Каменская непременно докопается до правды, чем бы ей это ни грозило.

Валерий Тодоровский, генеральный продюсер: «Сериал “Каменская” — это первый крупный сериальный проект, который я сделал как продюсер. Я по-особенному к нему отношусь: это была и первая, и, как мне кажется, удачная попытка. Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую. Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями. Именно это было фирменным знаком “Каменской” 25 лет назад, и я надеюсь, что нам удастся передать и сохранить это в новой версии сериала».

Давид Кочаров, генеральный продюсер PREMIER: «Сериал «Каменская» это любимый народный хит, долгие годы радовавший всю страну, поэтому съемки «Каменская. Перезагрузка» — это большая удача для нас и большая ответственность как цифрового партнера ВГТРК в этом проекте . Я очень рад за Юлию Хлынину, которая прошла кастинг на всенародно любимую роль и воплотит на экране Анастасию Каменскую. Хлынина сегодня — это уже фактически лицо PREMIER».

Кирилл Плетнёв, режиссер: «Для меня это, безусловно, большой вызов. Я прекрасно понимаю, что новую версию неизбежно будут сравнивать с первой “Каменской”, и это естественно. Но и тогда, и сейчас это кино прежде всего о людях — с их повседневными заботами, чувствами, внутренними конфликтами и желаниями. Мы рассказываем историю не только о расследованиях, а о характерах, о жизни, о том, что происходит с человеком внутри. Просто у наших героев такая профессия — ловить преступников».

Юлия Хлынина, исполнительница роли Анастасии Каменской: «Съемки начались бодро — на морозе, среди снегов в Сергиевом Посаде. Атмосфера русского поселения, где по сюжету происходит первое убийство, сразу погружает в историю. Мы быстро сработались с командой: с Кириллом Плетнёвым находимся в сотворчестве и вместе придумываем детали, а с оператором Егором Кочубеем у меня уже был опыт работы, поэтому есть доверие.

Вместе с гримерами и костюмерами ищем образ новой Каменской — современной, простой, интеллектуальной девушки, которая, несмотря на сложную профессию, успевает любить и бороться с теневыми сторонами своей личности. Это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории.

Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении. Погружаться в такую героиню мне особенно интересно, — ее самобытность и интеллект меня привлекают».