Скрипач Андрей Пережогин удостоился Гран-При конкурса «Симфония Ямала»

В Салехарде состоялось торжественное закрытие II Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала». Имя абсолютного победителя объявили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и художественный руководитель конкурса Денис Мацуев.

Обладателем Гран-при стал скрипач Андрей Пережогин из Нижегородской области. Он – самый молодой участник конкурса, ему всего 16 лет. Сейчас Андрей учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, стипендиат фонда «Новые имена», участник концертов благотворительных программ Владимира Спивакова. По признанию юноши, он готов посвятить музыке всю жизнь.

«От всей души рад за талантливых молодых исполнителей, которые открыли новые траектории своей судьбы здесь, на сцене Ямальской филармонии. Благодарю Московский государственный академический симфонический оркестр за фантастический труд – солисты меняются, а оркестр продолжает аккомпанировать. Благодарю Дениса Леонидовича: от идеи до реализации он сопровождает этот проект. Это большой подарок для ямальцев и, самое главное, – серьезный вклад в будущее поколение музыкантов. Многие ребята совсем еще молоды, у них все только начинается, но этот старт происходит под чутким руководством опытного наставника. Важно, чтобы это продолжалось. Приглашаю всех на третью «Симфонию Ямала» в феврале в 2028 года. Традиция, которую мы заложили, уверен, будет жить долгие годы», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В финале масштабного конкурса все обладатели первых премий – Адриан Маркевич и Полина Тхай (Россия) в номинации «виолончель», Андрей Пережогин и Даниил Бессонов (Россия) в номинации «скрипка», Ифан У (Китай) в номинации «фортепиано» – исполнили в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина шедевры классической музыки. Звучали композиции Элгара, Шостаковича, Венявского, Рахманинова и Сибелиуса.

«Мы счастливы, что Второй международный конкурс «Симфония Ямала» состоялся. Мы, по-моему, подтвердили его высокий уровень. Каждый участник конкурса, выходивший сегодня на сцену, безусловно, запомнит этот момент на всю жизнь. И для каждого из них «Симфония Ямала» станет стартом большой музыкальной карьеры», – сказал художественный руководитель конкурса, народный артист России Денис Мацуев.

Настоящим подарком для зрителей стали выступления Дениса Мацуева, Андрея Иванова, Давида Ткебучавы в сопровождении симфонического оркестра.

Конкурсные мероприятия продлились четыре дня. Зрители со всего мира смогли насладиться мастерством исполнителей во время прослушиваний и концертов благодаря трансляциям в сообществе конкурса во ВКонтакте. Ее посмотрели более миллиона зрителей.

Все желающие могли бесплатно посетить конкурсные прослушивания музыкантов. Перенять опыт приехали более ста воспитанников ямальских школ искусств округа и их наставники. Для них организовали мастер-классы от членов жюри: скрипача Шломо Минца из США и Павла Милюкова из России, виолончелиста Александра Рамма из России и Рэй Ванга из Китая, а также испанского пианиста Леонеля Моралеса. Музыканты, известные на весь мир, высоко оценили подготовку юных дарований.

«Симфония Ямала» – единственный международный музыкальный конкурс, который уже во второй раз проходит на территории Арктики – на Ямале. В этом году он собрал 15 талантливых исполнителей из России, Китая, Японии, Казахстана, Колумбии и Италии. Оценивали участников величайшие музыканты из России, Китая, США, Германии, Бельгии, Испании и Финляндии.

Конкурс популяризирует классическое искусство и помогает молодым одаренным музыкантам проявить себя на международном уровне. Организатор – Правительство Ямала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.