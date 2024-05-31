В Президентской библиотеке состоялась лекция «Библиотека Ивана Грозного: новые научные открытия»

30 мая 2024 года в Президентской библиотеке Управделами Президента России (Сенатская, 3) доктор исторических наук, профессор, академик Российской академии художеств и Российской академии естествознания Олег Германович Ульянов выступил с лекцией «Библиотека Ивана Грозного: новые научные открытия». Эта видеолекция в рамках видеолектория «Знание о России» стала одним из главных мероприятий, приуроченных к 15-летию Президентской библиотеки, которое отмечается в этом году 27 мая.

Легендарная «либерия Ивана Грозного» (книгохранилище, от латинского liber – книга) продолжает оставаться одной из главных загадок российской истории. Учёные пытаются найти ответы на вопросы: существовала ли эта библиотека, каким был её состав, где её искать. Во многих фундаментальных трудах крупнейших отечественных историков содержатся упоминания о появлении такой библиотеки во времена правления Ивана III и Василия III. В период царствования Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным, кремлёвская библиотека приобрела статус особо важного государственного достояния и получила известность как библиотека Ивана Грозного. Обладание такой уникальной библиотекой означало причастность к достижениям мировой истории и литературы, прославляло могущество московского государя, символизировало богоизбранность царской власти. Драматичная судьба этой первой на Руси библиотеки превратила её в одну из главных загадок российской истории. На основе новых научных открытий академик Олег Германович Ульянов предложил фундаментальное решение проблемы существования и топографии древнейшей кремлёвской библиотеки – ровесницы знаменитой Ватиканской библиотеки.

Полная видеозапись лекции «Библиотека Ивана Грозного: новые научные открытия», вызвавшей значительный резонанс в научных и культурных кругах, доступна на портале Президентской библиотеки, на Рутуб-канале учреждения, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».