ВТБ представил культурную программу партнеров в период ПМЭФ-2024

В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга традиционно ждет насыщенная программа, в том числе культурная. ВТБ подготовил подборку мероприятий своих партнеров.

«Во время ПМЭФ Санкт-Петербург традиционно становится точкой притяжения не только для делового, но и культурного сообщества – открывается множество выставок и фестивалей, проходят концерты. Специально для жителей города и его гостей в период форума мы рассказываем о событиях наших партнеров, проекты которых поддерживаем уже много лет», – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Мариинский театр

27 мая Мариинский театр открыл самое масштабное событие петербургского летнего театрального сезона – фестиваль «Звезды белых ночей». Художественный руководитель фестиваля – Валерий Гергиев. Концерты и постановки проходят на всех площадках Мариинского театра до 1 августа. Программа этого года объединяет яркие балетные и оперные премьеры, репертуарные редкости, гастрольные спектакли, уникальные музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены. Среди событий «Звезд белых ночей» в июне — Фестиваль Верди и специальная программа к 225-летию Александра Пушкина. В дни форума на исторической сцене Мариинского театра состоится выпускной спектакль Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой и балет Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Филармония им. Д.Д. Шостаковича

С 30 мая Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича проводит фестиваль «Музыкальная коллекция», посвященный памяти Юрия Темирканова. В этом году в фестивале участвуют крупнейшие российские исполнители и всемирно известные зарубежные музыканты. Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступит под руководством ведущих дирижеров из разных стран. Среди солистов-участников фестиваля: Николай Луганский, Борис Березовский, Федерико Мондельчи (Италия) и другие. Одним из главных событий в рамках фестиваля станет Гала-концерт к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Музей театрального и музыкального искусства

В Шереметьевском дворце Музея театрального и музыкального искусства проходит выставка «Лев Додин: жизнь человека». Она приурочена к 80-летию Малого драматического театра и его художественного руководителя Льва Додина. На экспозиции представлены фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии, записи репетиций и спектаклей. В выставке кураторы отразили суть и миссию театра Льва Додина: в центре внимания —жизнь человеческого духа как основа театра.

«Балет. Притяжение» – вторая выставка Театрального музея. Она посвящена дуэтному танцу в хореографическом искусстве и выдающимся дуэтам, которые вошли в историю балета XX века. В трех выставочных залах Театрального музея экспозиция покажет, как складывались сценические взаимоотношения танцовщиков-мужчин с партнершами-балеринами в разные эпохи, как менялась техника поддержек, кто «задавал тон» в балетах девятнадцатого века, как двадцатый век изменил взгляд на дуэтный танец. На выставке представлены фотографии, костюмы, скульптура, театральные эскизы, а также документальные аудио- и видеоматериалы, интервью с известными артистами балета, созданные специально для выставки.

Русский музей

Три масштабных события Русского музея будут доступны для гостей и жителей города во время ПМЭФ. Летний сад в этом году отмечает 320-летие, к этому событию Русский музей при поддержке ВТБ представляет праздник «День Летнего сада». В его программу входят десятки мастер-классов, тематических экскурсий, лекций, паблик-токи от лучших искусствоведов, методистов, реставраторов музея. В центре Летнего сада, на Школьной аллее, разместится выставка «Истории Летнего сада». В первый день праздника гостей ждет концертная программа, участниками которой стали звезды и солисты Мариинского театра и группа Billy’s Band. В рамках события ВТБ также подготовил активности и мероприятия для гостей.

Выставочный проект «Империя после Петра: от Екатерины 1 до Елизаветы Петровны» открылся в Михайловском замке Русского музея в первый день лета. Выставка посвящена периоду правления после Петра I, который традиционно считается «темным временем», и призвана оспорить это суждение. Экспозиция насчитывает свыше 400 произведений из 20 музейных коллекций. Здесь представлены работы, которые редко экспонируются вне музеев, в которых хранятся.

В ноябре прошлого года Русский музей открыл масштабную экспозицию «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». На выставке представлено более 120 произведений живописи и графики, освещены все периоды творчества художника и представлены ключевые произведения. Экспозицию дополняют произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и разнообразный медиаконтент.

Кронштадт

В завершающий день форума в Кронштадте пройдет ежегодный фестиваль «Паруса Кронштадта». Мероприятие уже в четвертый раз объединит любителей парусного спорта, морской истории, актуальной музыки и тематической кухни. Гости фестиваля увидят состязания яхтсменов, театрализованные исторические реконструкции и мастер-классы, парад старинных парусников, выступления популярных исполнителей и смогут попробовать кухни разных регионов России. С прошлого года фестиваль проходит на территории «Острова фортов» и открывает дополнительные возможности культурного досуга для посетителей.

ВТБ подготовил обзор актуальных культурных мероприятий в ведущих заведениях Петербурга, чтобы помочь гостям Форума, жителям города и туристам составить свою программу. Планированием досуга и покупкой билетов лучше заняться заблаговременно, ведь лето традиционно становится самым популярным сезоном для путешествий в Санкт-Петербург, а проведение крупнейшего делового события года привлекает большой дополнительный поток гостей.