В рамках выставки «Пеликантность. Пеликаны мира» пройдет курс научно-популярных лекций о природе и животных

Каждые выходные в рамках международной интерактивной выставки «Пеликантность. Пеликаны мира» в Московском зоопарке посетители всех возрастов смогут поучаствовать в бесплатном марафоне знаний о природе и животных «Земля твоими глазами».

Организаторы выставки собрали самых выдающихся экспертов, готовых поделиться уникальными знаниями с посетителями зоопарка, увлеченными загадками дикой природы. Фотографы и видеографы, ученые-биологи и путешественники расскажут о своих экспедициях, поделятся опытом, прочитают лекции о жизни животных и проведут увлекательные мастер-классы по анималистической съемке.

30 апреля в 13:00, «Заповедные степи: фантастические сайгаки и места их обитания»

Спикер: Ростислав Машин – преподаватель и фотограф, член правления Союза фотографов дикой природы и член Русского географического общества, многократный лауреат всероссийских и международных фотоконкурсов.

Медиа-путешествие под чутким руководством профессионального фотографа-анималиста познакомит юных любителей животных с удивительными обитателями степей и полупустынь: лисами, степными волками, редкими видами птиц и невероятными сайгаками – носатыми антилопами.

Выставка «Пеликантность. Пеликаны мира» проходит с 1 апреля по 28 мая в Московском зоопарке при поддержке туристического сервиса и нового удобного инструмента для планирования путешествий по Москве и регионам России RUSSPASS. Организаторами выступают Московский зоопарк, Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, а также российская креативно-технологическая компания «Красный квадрат».

Уникальные фотографии и видеоматериалы, мультимедиа и VR-технологии, специально разработанный информативный сайт и познавательный чат-бот для Telegram, а также серия тематических мероприятий — все это превращает выставку «Пеликантность. Пеликаны мира» в разносторонний развлекательно-образовательный проект и в цифровом, и в выставочном пространстве.

Экспозиция подготовлена в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!». Этот проект создан для вовлечения российских режиссеров и фотографов, ученых и путешественников, которые стремятся развивать принцип «осознанного отношения к природе» и рассказывают с помощью контента про природу и животных нашей страны и мира.

Вход на выставку и лекции бесплатный, по общему билету в зоопарк. Чтобы всегда быть в курсе актуального расписания мероприятий на выставке «Пеликантность. Пеликаны мира», подписывайтесь на сообщество в ВК: https://vk.com/pelicancy

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