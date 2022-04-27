САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Праздничный концерт к юбилею профессора РГИСИ Галины Андреевны Барышевой

Праздничный концерт к юбилею профессора РГИСИ Галины Андреевны Барышевой 28 апреля в 18.00 на сцене Учебного театра «На Моховой».

По доброй традиции ко дню рождения Мастера ученики подготовили музыкальные подарки и сюрпризы. В их исполнении прозвучат ставшие уже классикой ХХ века романсы, мелодии из любимых кинофильмов и эстрадные композиции. В вечере примут участие выпускники института разных лет: н.а. РФ Олег Погудин, з.а. РФ Евгений Дятлов, з.а. РФ Зоя Буряк, з.а. РФ Ирина Фадина, Манана Гогитидзе, Елена Коробейникова, Юлия Рудина, Ирина Савицкова и многие другие. Особое поздравление готовят к юбилею студенты и выпускники мастерской Семёна Спивака, где в последние годы преподаёт Галина Андреевна.

Творческая и трудовая биография Галины Андреевны на протяжении нескольких десятилетий связана с Российским государственным институтом сценических искусств. Воспитанница замечательных педагогов МХАТ, Галина Андреевна умело опирается в своей деятельности на опыт реалистической школы русского психологического театра. Преподавая мастерство актера на разных курсах, она проявила себя как квалифицированный, требовательный, творческий педагог. Среди ее воспитанников – более 200 актеров, работающих в ведущих театрах России (в том числе в АБДТ им. Г.А.Товстоногова, во МХАТе им. М.Горького). Многие из них удостоены почетных званий, стали лауреатами различных конкурсов. С 2016 года по настоящее время Г.А. Барышева является профессором кафедры режиссуры.

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