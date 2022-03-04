Отобраны финалисты проекта «Университет 8 Клёнов»

По итогам первого этапа просветительского проекта «Университет 8 Клёнов» отобраны 16 финалистов, которые получили грант на обучение. Лучший участник курса станет владельцем квартиры в миниполисе бизнес-класса.
Первая лекция в рамках проекта прошла 4 февраля. Елена Корчмина – кандидат исторических наук, научный сотрудник Университета Южной Дании, рассказала студентам о культуре и быте русского дворянства в XIX веке, культурных и психологических аспектах управления личными финансами дворян.
Впереди конкурсантов ждет еще множество интересных лекций и продуктивных практических занятий. Им предстоит погрузиться в мир искусства, обучиться столовому этикету, верховой езде, фехтованию и защитить дипломные работы. По итогам обучения участников проекта ждёт выпускной бал в антураже XIX века, на котором будет объявлен победитель.
«Сити-XXI век» запустила просветительский проект «Университет 8 Клёнов» 22 ноября 2021 года. По итогам обучения участник, справившийся с поставленными задачами лучше всех, станет владельцем квартиры в миниполисе бизнес-класса 8 Клёнов. Участник, занявший 2-е место, получит в подарок набор генетического исследования Genotek. Все остальные финалисты также получат призы от партнеров компании.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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