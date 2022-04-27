В РОСИЗО открылась выставка, посвященная годовщине окончания Битвы за Москву

В выставочных залах РОСИЗО в Петроверигском переулке открылась выставка-инсталляция «Чувство времени». Экспозиция посвящена защитникам Москвы и их военным будням во время Великой Отечественной войны и приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву и ко Дню Победы. Демонстрироваться она будет до 26 июня 2022 года.

В инсталляцию входят различные жанры изобразительного искусства военных лет, в том числе графика из фондов РОСИЗО, фотодокументалистика из Музея Великой Отечественной войны и кинохроника 1941-45 годов.

В залах выставочного пространства демонстрируются фотоматериалы и художественные работы, а также отрывки уникальных кадров кинохроники о военном быте. Образы, существующие, будто сами по себе, кажутся подлиннее самой жизни, а эпизоды, запечатленные очевидцами событий на фотографиях, акварельных работах и рисунках карандашом, с их пронзительной достоверностью, обостряют драматизм восприятия.

После залов, где преобладает черно-белый цвет, посетители попадают в пространство, где трагедия войны представлена в цвете и игре актеров — в фильме «Первый Оскар» 2022 года режиссера Сергея Мокрицкого, премьера которого проходит 21 апреля. Эта кинокартина, вдохновленная реальными событиями, рассказывает о военных операторах, которые за рекордные сроки сняли документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» и в 1943 году получили первую в истории СССР награду «Оскар» за лучший документальный фильм.

На открытии выставки присутствовали: ее куратор и автор идеи Катя Бочавар, актер театра и кино Андрей Руденский, актеры, снимавшиеся в фильме «Первый Оскар», генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, Заслуженный деятель искусств РФ режиссер Валентин Гнеушев, представители СМИ.

«Мы рады представить вниманию зрителей эту экспозицию именно 20 апреля, в годовщину окончания Битвы за Москву. В канун Дня Победы чрезвычайно важно еще раз отдать дань памяти тем, кто эту победу ковал. Авторы художественных работ, представленных здесь – такие же участники событий, как и герои их сюжетов. Наша мультимедийная инсталляция, созданная на стыке жанров дает уникальную возможность не только вспомнить, но и прочувствовать все это», — отметила генеральный директор государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.

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