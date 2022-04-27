Лолита, Ева Польна, Рита Dакота: ROOF FEST объявил о старте сезона в Москве

Любовь к крышам объединяет города! Петербургский фестиваль концертов на крыше ROOF FEST возвращается в Москву. В лайн-апе фестиваля этого года — Ева Польна, Лолита, Теона Контридзе and band и многие другие. Новый сезон пройдет на крышах Fantomas Rooftop и Gipsy. Пока организаторы заявляют 6 концертов, которые состоятся в июне и июле.

Открывает новый сезон ROOF FEST грузинская джаз-панк дива Теона Контридзе and band 9 июня, после пройдет концерт Евы Польна 23 июня. В июле можно посетить концерты группы «Фрукты», Риты Dакоты, Лолиты и Monoplay. Лайн-ап фестиваля будет обновляться, всего организаторы планируют провести более 10 концертов и мероприятий. Концерты в Москве — новая традиция, которая соединяет в себе лето, музыку и видовые площадки.

«С начала пандемии проводить концерты было невозможно. Спустя два года у нас появилась эта возможность, и мы рады анонсировать старт сезона ROOF FEST. Сейчас как никогда важно дарить тепло и радость окружающим. Я придерживаюсь «теории маленьких дел»: делать то, что ты умеешь и не отказываться от любимых занятий. Давайте не забывать о том, как важно видеться с друзьями, гулять, ходить на концерты! Музыка позволяет отвлечься от проблем и зарядиться позитивом», – говорит генеральный директор ROOF FEST Кирилл Даровских.

В Москве пройдет шестой сезон фестиваля, в Петербурге — одиннадцатый. В лайн-апе петербургского сезона — KREC, Therr Maitz, 25/17, Ах Астахова и другие, за новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте.

ROOF FEST — серия концертов флагманского петербургского проекта, ставшего достопримечательностью города. C 2012 года в рамках ROOF FEST выступили более 200 артистов, среди которых — БИ-2, Аквариум, Noize MC, Леонид Агутин, Дима Билан, The Hatters и многие другие. Фестиваль никогда не ограничивал себя рамками жанров и известностью артистов — приглашал российских поп-исполнителей, фрэшменов, инди-музыкантов и открывал новые имена международной музыкальной сцены.

Посетить концерт ROOF FEST — обязательный пункт to-do листа на лето.

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