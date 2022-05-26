Музей русского импрессионизма представит Каталог «Точки зрения» на книжном фестивале «Красная площадь»

С 3 по 6 июня Музей русского импрессионизма примет участие в восьмом книжном фестивале «Красная площадь». Посетители познакомятся с избранными музейными изданиями и сувенирами. 5 июня на встрече с искусствоведом Софьей Багдасаровой будет презентован каталог к выставке «Точки зрения», которая откроется 9 июня. В этот же день Андрей Сарабьянов расскажет о выставке «Авангард: на телеге в XXI век» и об одноименном издании.

На фестивале будут представлены каталоги к выставкам и книги, рассказывающие о ведущих мастерах и ярких художественных явлениях конца XIX – XX веков. Гости ярмарки смогут приобрести каталог «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924», признанный «Книгой года» по версии X Премии The Art Newspaper Russia, и книгу «Юрий Пименов. Непридуманные истории» – сборник историй о художнике, рассказанных дочерью мастера Татьяной Пименовой, его друзьями и коллегами.

Вход на книжный фестиваль «Красная площадь» и встречи свободный. Стенд Музея русского импрессионизма будет располагаться на «Музейной линии» в ГУМе.

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