Московские школьники написали летопись, и попали с ней в детские библиотеки страны

Книга «Страницы школьной жизни», написанная шестиклассниками ГБОУ «Школа № 1517» г. Москвы, поступила в Российскую государственную детскую библиотеку в Москве. Чем уникально издание и где его можно почитать москвичам?

Все началось с того, что в 2021 году классный руководитель Дудко Юлия Николаевна увидела в почтовой рассылке приглашение поучаствовать во всероссийском проекте «Всероссийская школьная летопись», реализуемом при поддержке президентского гранта. Классный руководитель обсудила идею с ребятами, и работа закипела.

«В книге «Страницы школьной жизни» показано время взросления шестиклассников московской школы, – рассказывает классный руководитель Дудко Юлия Николаевна, – В грустных, веселых, трогательных и наивных историях представлены размышления о школе, о дружбе, о мире, о себе».

В итоге интереснейшего материала, трогательных фотографий, авторских иллюстраций набралось почти на 75 страниц. Самиздат превратился в настоящий альманах школьной жизни! Упаковали его в книгу столичные специалисты – организаторы проекта, регулярно согласовывая макет и корректируя контент с юными авторами.

Книга московских школьников, выпущенная по всем издательским канонам, имеет государственный регистрационный номер в Российской книжной палате. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволит стать культурным достоянием страны. Экземпляры книги будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате.

По сути, ребята из школы № 1517 написали себе письмо в будущее. Став взрослыми, они откроют книгу и узнают, сбылись ли их детские мечты, и вернутся в беззаботные школьные годы. Посмотреть книгу можно здесь.

Книги, изданные в рамках проекта «Школьная летопись», через несколько десятилетий станут объектом исследований историков и социологов, ведь детские альманахи – яркая иллюстрация нашей жизни: чему радовались подростки, о чём переживали, чем интересовались.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.