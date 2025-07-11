В российский прокат выходит фантастический боевик «Альтер», в котором Том Фелтон — знаменитый Драко Малфой из саги о Гарри Поттере — предстанет в неожиданно мощной драматической роли.

Помимо Фелтона, в фильме снялись звезда российского кино Игорь Жижикин («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Мажор»), а также Ричард Брейк из «Игры престолов». Режиссёром выступил Тимо Вуоренсола, известный по серии фильмов «Железное небо».

«Альтер» переносит зрителя в альтернативное настоящее, где после ядерной войны 1962 года человечество сделало ставку не на компьютерные технологии, а на генетику. Люди с улучшенными генами живут в комфорте, а те, чьи тела не поддаются модификации, — в нищете и изоляции. Именно таким «особым» является Леон — изобретатель, прикованный к инвалидному креслу, но не сломленный духом.

Постепенно Леон становится символом сопротивления. Он строит экзоскелет, и вступает в схватку с системой, угрожающей его народу.

«Его экзоскелет не просто даёт ему силу — он возвращает ему достоинство», — отмечает режиссёр Тимо Вуоренсола.

«Альтер» — это мрачный, но захватывающий мир, стилизованный в духе киберпанка, ретрофутуризма и конструктивизма. Зрителей ждут визуальные отсылки к «Бегущему по лезвию», «Дитя человеческое», «Району №9», «Голодным играм» и другим культовым фильмам.

Том Фелтон предстал в неожиданной роли — уязвимого, но сильного духом бойца. Леон — один из самых впечатляющих его образов.

«Том – невероятно сильный актёр, поклонником которого я стал ещё со времён фильмов о Гарри Поттере, но его последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине, — отмечает Тимо Вуоренсола. — В нём есть всё, что мне было нужно для главной роли – юмор, сила, уязвимость и харизма. К тому же с ним просто приятно работать – а это крайне важно на таких сложных съёмках, как наши. С самого начала стало ясно, что мы идеально подходим друг другу».

Съёмки проходили в Казахстане, так что в касте представлены актёры из разных стран. Помимо суперзвёзд, на экране можно будет увидеть начинающую российскую актрису Елизавету Бугулову в роли Хлои, гениального подростка, мечтающего изменить мир, а также Эгги К. Адамс в образе поп-дивы Миры, разрывающейся между славой и личными убеждениями.

«Мне нравится работать с международными командами. Смешение опыта, культур и стилей всегда вдохновляет, — подчеркивает Тимо Вуоренсола. — Это заставляет всех мыслить по-новому и находить общий язык. Конечно, коммуникация иногда бывает непростой — но, честно говоря, как только вы находите общий ритм, всё становится естественным. Порой достаточно взгляда, жеста или пары слов, чтобы все поняли друг друга».

Фильм не просто впечатляет визуально, но и поднимает глубокие вопросы. Какие угрозы несут современные технологии? Кто должен их контролировать? И если прогресс недоступен всем, можно ли назвать его прогрессом? «Альтер — это предупреждение. Мы показали, что будущее зависит от этики, а не от технологий», — резюмирует Вуоренсола.