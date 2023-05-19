20 июля в российский прокат выходит норвежский хоррор «Кошмар». Дистрибьютором выступит компания «Наше кино».

В летнюю жару леденящий душу хоррор подействует освежающе. В центре сюжета — история женщины, которая вот-вот потеряет самообладание, когда ее сны и реальность начинают меняться местами. Страхи героев здесь замешаны не на внешней угрозе, а рождены играми разума и психологическими травмами. Режиссер исследует одолеваемую сомнениями и кошмарами мать — популярный в кинокультуре троп, восходящий к таким шедеврам мирового проката как «Ребенок Розмари» и «Бабадук». Главная героиня Мона сражается со своими внутренними демонами, сталкиваясь с давлением со стороны партнера и общества. Ее сыграла звезда фильма фильма «Тельма» Йоакима Триера Элли Харбоа. Роль ее бойфренда досталась Герману Томмераасу, актёру скандинавского сериального хита «Стыд».

Режиссера и сценаристку картины Кьерсти Хелен Расмуссен интересуют вопросы, на которые отвечает себе в жизни каждая женщина. Как не разорваться между карьерой и личной жизнью, как исполнить материнский долг, оставаясь привлекательной, как остановить тело, которое ежедневно меняется и становится все больше на себя непохожим? Расмуссен выбрала пространство хоррора для этих рассуждений, чтобы оспорить стереотип о том, что женщина в подобных ситуациях может быть лишь жертвой. Главный прием для создания ощущения ирреальности происходящего с Моной — конструирование инструментами киноязыка пограничного, клаустрофобического состояния между сном и реальностью.

Фильм широко прозвучал на ведущих мировых фестивалях и получил высокую оценку на родине. Газета Bergens Tidende охарактеризовала хоррор убедительным и отбирающим чувство комфорта надолго: «Все встроенные в человеческое сознание тревоги о детях и материнстве после просмотра выкручиваются на максимум. «Кошмар» — высокий пример технического и кинематографического мастерства».

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