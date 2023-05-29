Якутия будет развивать кинопроизводство с Индией

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семёнов встретился с известным кинопродюсером из Индии Вивек Агравалом. На счету Агравала более 20 фильмов, в том числе продюсирование сериала Netflix «Сакральные игры», который стал первым индийским оригинальным сериалом Netflix.

Министр инноваций Якутии обсудил с Вивеком Агравалом возможность создания совместной кинопродукции с прокатом в России и в Индии. «Производство фильма и выход на огромный рынок Индии в коллаборации с индийскими продюсерами открыл бы новые перспективы для якутского кино», – отметил Семенов.

Вивек Агравал приехал в Якутию для ознакомления с якутским кинопроизводством, в частности, с опытом и продукцией государственной кинокомпании «Сахафильм». Так, руководитель кинокомпании Сардана Саввина рассказала о том, как в республике с 90-х годов зарождалось якутское кино, и как в результате планомерной работы киноиндустрия Якутии вышла на мировой уровень.

Также индийскому кинопродюсеру показали креативный кластер «Квартал труда», работу студий виртуального кинопродакшена на базе технологии XR, павильона хромакей, студии цветокоррекции, сведения звука, 3D-анимации и т.д.

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