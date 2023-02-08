В «Санктъ-Петербургъ Опера» обсудили вопросы сотрудничества с белградским театром

В театре «Санктъ-Петербургъ Опера» 8 февраля в рамках визита гостей из Сербии состоялся круглый стол по вопросам развития сотрудничества белградского театра «Мадленианум» с петербургскими учреждениями культуры.

Музыкальный театр «Мадленианум» основан в 1997 году, расположен в Земуне, Белград. Это первая частная оперная и театральная труппа как в Сербии, так и в Юго-Восточной Европе. В театре представлены опера, балет, концертные программы, мюзиклы.

На мероприятии присутствовали:

Комитет по культуре Санкт‑Петербурга – Станислав Андреевич Молдованов, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт‑Петербурга;

Театр «Мадленианум» (Республика Сербия, Белград) – Андреа Рацков, директор театра; Светлана Величкович, директор по финансам и общим вопросам;

СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» – Юрий Исаакович Александров, художественный руководитель, народный артист России; Евгений Сергеевич Малыгин, директор;

СПб ГБУК «Детский музыкальный театр «Зазеркалье» – Александр Васильевич Петров, художественный руководитель, народный артист России; Амир Рашидович Мустакимов, заместитель художественного руководителя — директор;

СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона» – Андриан Гуриевич Фадеев, художественный руководитель — директор, заслуженный артист России.

«В данный момент Комитетом по культуре Санкт-Петербурга проводится работа по подготовке культурных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственности Сербии. Стоит отметить, что исполнительское, театральное, музыкальное, балетное и оперное искусство всегда было приоритетом для Северной столицы. Конечно же, Санкт-Петербург и его культура продолжают быть открытыми как для гастрольной деятельности, так и для знакомства с новыми творческими коллективами. Знаю, что у коллег из Сербии весьма насыщенная программа, очень много запланированных встреч, поэтому я уверен в том, что наш город удивит и порадует гостей, что это благоприятно скажется на итогах нашего круглого стола и дальнейших встречах, а также совместных проектах», — отметил во вступительном слове Станислав Андреевич Молдованов, заместитель председателя Комитета по культуре Санкт‑Петербурга.

Театры «Санктъ-Петербургъ Опера» и «Мадленианум» связывает давняя дружба. В качестве приглашенного режиссера Юрий Александров, художественный руководитель и основатель «Санктъ-Петербургъ Опера», осуществил две постановки в театре «Мадленианум». Сербской публике были представлены опера «Травиата» Дж. Верди в 2006 году, а также опера «Паяцы» Р. Леонкавалло в 2011 году, которые получили высокую оценку у зрителей, музыковедов и театральных критиков.

Кроме того, коллектив «Санктъ-Петербургъ Опера» многократно реализовывал гастрольные туры в Сербию в 2017, 2019, 2020, 2021 годах, прошедшие в рамках 150-летия Национального театра в Белграде и 20-летия театра «Мадленианум», 75-летия Победы над фашизмом и 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Сербия — это особая страна. Знаете, когда после спектакля выходишь к зрителям в Белграде, то я слышу слова: "Россия — наша мать родная". Лично я очень много работал в театре "Мадленианум", ставил там спектакли. Это очень интересный театр, самобытный, неожиданный. Там идет и опера, и драма, и балет. И, конечно, мне очень приятно, что к нам приехали мои друзья», — сказал народный артист России Юрий Исаакович Александров, художественный руководитель СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

В ходе круглого стола сербская делегация познакомилась с руководством театра «Зазеркалье» и Академического театра балета имени Леонида Якобсона. Участники договорились об организации визитов в учреждения культуры для составления дальнейших планов сотрудничества.

«У театра есть два лица, кроме детского — взрослое. Дело в том, что мы практически не меняем состав. Тот же состав, который исполняет "Любовный напиток", "Отелло", "Пиковую даму", "Евгения Онегина", "Царскую невесту", он же и играет все детские спектакли. Это дает очень высокое вокальное и художественное качество каждому из названий, которые существуют в театре» — рассказал народный артист России Александр Васильевич Петров, художественный руководитель СПб ГБУК «Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

«Мы благодарим за всеобъемлющую поддержку правительство нашего города, как здесь, в Санкт-Петербурге, так и когда мы выезжаем. Без этого невозможны гастроли. Наш театр очень тепло относится к Сербии, мы надеемся, что наша встреча положит начало длительному сотрудничеству», — сообщил заслуженный артист России Андриан Гуриевич Фадеев, художественный руководитель — директор СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона».

«Мы признательны Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга, нашим друзьям — театру „Санктъ-Петербургъ Опера“ за возможность приехать в Россию. Уверены, что данный круглый стол позволит укрепить культурные связи между Белградом и Санкт-Петербургом, и впереди нас ждет множество совместных проектов. — поделился Андреа Рацков, директор театра «Мадленианум».

По итогам круглого стола, планируются гастроли «Санктъ-Петербургъ Опера» в Белград в 2023–2024 годах с последними премьерами театра — «Черевички» П.И. Чайковского и «Иван Грозный» Ж. Бизе, творческий обмен исполнителей из оперных и балетных трупп между Белградом и Санкт-Петербургом, а также более тщательно будет проработан проект гастролей театра «Мадленианум» в Санкт-Петербурге.

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