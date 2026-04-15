В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийной детективной мелодрамы «Дерзкая» режиссера Игоря Драки. Главные роли исполняют Евгения Шахнович, Александр Майоров, Ольга Павловец, Сергей Сафронов, Кира Кауфман, Олег Назаров, Илья Акинтьев и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе СМОТРИМ, телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия». Производством сериала занимается кинокомпания «Триикс Медиа».

Вера Филатова (Евгения Шахнович) – следователь по особо важным делам одного из районных УМВД Новгорода. Она не боится говорить правду в глаза, невзирая на чины и звания, за что коллеги называют ее «дерзкой». Когда погибает бывший возлюбленный Веры, журналист Сергей Рудовский, она берется за расследование. Филатова уверена, что Рудовский добыл компромат на крупного бизнесмена Новгорода Лунева (Александр Майоров) и чиновника городской администрации Дудина (Сергей Сафронов), за что и был убит.

По просьбе Лунева из Санкт-Петербурга приезжает его школьный друг – полковник Валерий Могучий (Олег Назаров), возглавляющий УМВД Центрального района. Вера вынуждена работать над делом вместе с Могучим, хотя между ними сразу возникает конфликт: полковника раздражает прямолинейность и категоричность Веры, она же уверена, что Валерий будет прикрывать «грехи» друга. Однако вскоре находят труп Лунева.

Совместное расследование героев затронет интересы крупных новгородских и петербургских чиновников, всколыхнет криминальный мир и катком пройдет по личной жизни Веры, которая неожиданно для себя окажется на пути сразу у двух женщин – Антонины, жены Могучего (Ольга Павловец), и влюбленной в него коллеги Евгении (Кира Кауфман).

Продолжение съемок запланировано в Великом Новгороде.