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В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей»

editor
By editor
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жены спасателей
Фото © телеканал «Россия»

В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийной мелодрамы «Жёны спасателей» режиссера Елены Яковлевой. Главные роли исполняют Иван Оганесян, Юлия Подозерова, Татьяна Арнтгольц, Алексей Бардуков, Мария Лопатина, Сергей Рудзевич, Эмиль Гас, Анна Потакова, Алексей Нилов и другие. Онлайн-премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим», телевизионная премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

В центре сюжета – суровые будни и личная жизнь сотрудников МЧС, их непростые отношения с женами и детьми. Это история нескольких пар: Владимира (Иван Оганесян) и Марины (Юлия Подозерова) Резвановых, Егора (Алексей Бардуков) и Виктории (Татьяна Арнтгольц) Лариных, Михаила Глебова (Сергей Рудзевич) и Анастасии Яковлевой (Мария Лопатина), Дениса Фалдеева (Эмиль Гас) и Дарьи Юрченко (Анна Потакова). Главные героини – жены тех, кто ежедневно рискует жизнью, спасая других. Но однажды приходит их черед стать спасительницами. Каждую ждет своя горькая правда, свое испытание и тяжелая борьба за счастье.

Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Наш сериал о людях, которые ежедневно сталкиваются с опасностью, риском для жизни, и при этом продолжают жить, любить и спасать. Проект «Жёны спасателей» – история не только о сотрудниках МЧС, но и о тех, кто ждет их дома, кто дает поддержку и силы. Подготовка к съемкам была масштабной. Мы несколько месяцев ездили по разным пожарно-спасательным частям, общались со спасателями, изучали специфику их работы, внутренние порядки, узнали много интересного и обязательно покажем это в нашем сериале! Кастинг на проект «Жёны спасателей» проходил в несколько этапов. Мы искали не только профессионалов, подходящих типажно, но и уделяли особое внимание физической подготовке актеров. Ведь им предстоит самим выполнять множество сложных задач и трюков. После учений в настоящей части наши актеры теперь умеют пользоваться сложным электрооборудованием, вязать разные типы узлов, бороться с огнем с использованием пожарных рукавов, быстро надевать и правильно снимать «боевики» (комплект боевой одежды – прим.), а они весят почти 20 кг! Сериал насыщен событиями. Зрители увидят не только драму, любовные перипетии, но и множество спасательных операций. Это будет вихрь эмоций!», – рассказывает режиссер Елена Яковлева.

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