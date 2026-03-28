В сети состоялась премьера комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

Онлайн-кинотеатр «КИОН» объявил о цифровом релизе романтической комедии «Равиоли Оли», премьера которой состоялась на больших экранах этой зимой. Это трогательное кино с Ольгой Бузовой в роли самой себя — участницы и ведущей реалити, певицы, бизнес-вумен и просто девочки, которая хочет счастья и умеет смеяться над собой.

По сюжету обожаемая миллионами телезвезда Ольга Бузова рассказывает популярному блогеру «Алёне, блин!» свою историю: после нескольких неудачных отношений она наконец-то нашла мужчину мечты и готова строить с ним дом, как вдруг выясняется, что он не тот, за кого себя выдает. Генрих, а в действительности аферист Гена, сбегает с деньгами Ольги, оставив ей долги на пельменном заводе. Бузова отправляется в город Нижние Теплышки распродавать оборудование и знакомится со своей аудиторией, которая следит за ее жизнью и думает, что знает все о непростом пути Оли к славе.

Снятая режиссером Андреем Никифоровым («Умная Маша», «Тур с Иванушками») комедия «Равиоли Оли» буквально построена на биографии Ольги Бузовой и смело использует разные ситуации, которые происходили с Ольгой: участие в реалити, роман с мошенником, брак с футболистом. Бузова, которая всегда называла себя народной звездой, по-настоящему проникается коллективом пельменного завода и приходит к важным жизненным выводам.

В фильме также снялись Владимир Яглыч, Марина Федункив, Максим Лагашкин, Вольфганг Черни, Ева Смирнова и другие актеры.