1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Сергий против нечисти»: стартовали съемки пятого сезона мистического детектива

By T1
Фото: KION

Онлайн-кинотеатр «КИОН» сообщает о начале съемок сериала «Сергий против нечисти. Царь саранчи» — продолжения приключений борца с темными силами Сергия и его напарницы, следовательницы Кати Земцовой. На этот раз в калмыцких степях. К своим ролям вернулись Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и Артур Ваха. Режиссером пятого сезона стал Илья Шеховцов. За производство отвечает ON Студия. Проект выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Продолжая традицию предыдущего сезона, сериал расширяет географию съемок. Герои столкнутся с нечистью калмыцкой мифологии — Эрлик-ханом, Шулмусами, Донамом, Волколаками, а также с архидемоном Ада Абаддоном. Новые локации, масштабные битвы и личные истории героев обещают сделать продолжение одним из самых зрелищных и эмоциональных сезонов проекта.

В центре нового сезона — давняя трагедия, которая связывает Сергия (Роман Маякин) и Катю (Лукерья Ильяшенко). Герои наконец узнают, кто является душегубом их родителей. Им оказывается могущественный архидемон Абаддон. Понимая, что это их единственный шанс покончить с древним злом, Сергий и Катя отправляются в опасное путешествие, чтобы остановить демона раз и навсегда. Вместе с Тётушкой (Ирина Розанова), Ринатом (Артур Ваха) и Кракиным (Дмитрий Куличков) герои оказываются в степях Калмыкии, где Абаддон взращивает полчища адской саранчи. С ее помощью демон планирует уничтожить всё живое и установить свою власть в мире. На помощь охотникам приходит местная Шаманка (Елена Ербакова).

В этой части появится и новый ключевой персонаж — отец Сергия (Кирилл Полухин).

