Док ФПРК «Краснокнижник» взял приз зрительского жюри на «Неизвестной России»

Фильм «Краснокнижник» (реж. Илья Ноль), снятый при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), взял приз зрительского жюри на Международном фестивале документального кино «Неизвестная Россия». Приз зрительских симпатий получила картина «Хранители» Эллы Тухарели, генерального продюсера ФПРК. Киносмотр проходил 19-26 марта в Москве.

Фильм «Краснокнижник» посвящен работе биолога, занимающегося полевыми исследованиями экосистем Ярославской области с целью выявления редких и охраняемых видов для включения их в новое издание Красной книги. В центре внимания – болота, леса и озера региона как среда обитания уязвимых организмов.

Картина «Хранители» открывает забытый подвиг музейных работников, спасавших национальное достояние ценой жизни. В годы войны и блокады они эвакуировали шедевры, прятали статуи и умирали от голода, охраняя сокровища нации. Они знали: война пройдет, а искусство вечно. Это пронзительная история о людях, для которых спасение красоты стало высшим смыслом, а служение искусству – тихим, но великим мужеством, способным противостоять разрушительной силе войны.

Всего в программу смотра вошло девять фильмов, снятых при поддержке ФПРК. Помимо «Краснокнижника» зрители увидели киноленты: «Молчаливая песня оленя» Александра Красновского, «Затерянные судьбы» Маргариты Морозовой, «Бесконечные дни» Софьи Горленко, «Свобода и глубина» Владимира Марина, «Станок и космос: история мастера Балуева» Алексея Романова, «Комбат» Дарьи Иванковой, «Артур путешествует во времени» Елены Васюковой, «Три сестры» Лолиты Исмаиловой.

На фестивале была также представлена картина «Космос зовёт» Анастасии Емельяновой – режиссёра-документалиста, продюсера ФПРК.

Представители фонда приняли участие в мероприятиях деловой программы киносмотра. В дискуссии на тему «Роль кино и медиа в формировании новых культурных трендов» приняла участие Ольга Филонова – ведущий продюсер Конкурса короткометражных фильмов ФПРК, генеральный директор ПЦ ФПРК.

Ирина Шаталова – оператор, основатель кинофестиваля «Докер», продюсер кинопроектов ФПРК, креативный продюсер Кинолаборатории полного цикла ФПРК – выступила в качестве спикера в панели «Документальное кино в фестивальном ландшафте России».

Элла Тухарели – генеральный продюсер ФПРК, режиссер-документалист – перечислила инструменты продвижения документальных фильмов в сессии на тему «Время новых возможностей для неигрового кино в России».

Фестиваль «Неизвестная Россия» является одним из важнейших мероприятий для документалистов нашей страны. Смотр служит платформой для открытия новых историй и имен, сочетая традиции классического кино с инновационными форматами контента. Мероприятие способствует созданию нового языка и популяризирует документальный жанр, делая его более доступным и рейтинговым.

В конкурсной программе были представлены картины, объединённые общей темой: исследование России через судьбы людей, культуру, природу и историю. Фильмы ФПРК, представленные на «Неизвестной России», являются победителями Конкурса короткометражного кино ФПРК разных лет (прежнее название – «Россия – взгляд в будущее»). 29 марта завершился прием заявок на участие в очередном конкурсе 2026 года. Впервые в этот раз помимо неигровых фонд поддержит проекты экспериментальных неигровых фильмов.