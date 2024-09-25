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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Илья Олейников. Герой нашего городка»

editor
By editor
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илья-олейников

Илья Олейников запомнился зрителям, прежде всего, как комедийный артист. Легендарный «Городок», где он вместе с Юрием Стояновым разыгрывал скетчи на злободневные темы, выходил в эфир на протяжении 20-ти лет! А сами актеры примерили на себя несколько тысяч ролей! На счету Олейникова – четыре десятка работ в кино. Его герои – с виду печальные. А каким был сам артист? Что он скрывал под маской грустного клоуна?

Пик его славы пришелся на середину двухтысячных: фильмы с его участием с успехом идут в кинотеатрах, телепередачи бьют рекорды по просмотрам. В детстве он и мечтать не мог о таком триумфе. Илья родился в Кишиневе в скромной семье. Жили настолько бедно, что приходилось делить маленький домик на две части. В одной комнате обитал он с сестрой и родителями. В другой – дядя со своими многочисленными родственниками в трех поколениях.

Мальчик рос настоящим хулиганом. От проблем с законом спасали юмор и природный артистизм. Первым актерским опытом стало исполнение роли барсучка в кукольном театре. После нескольких месяцев работы в таком амплуа Илья решил – он готов к переезду в столицу!

Олейников сразу нацелился на московское эстрадно-цирковое училище. Но шансов поступить у юноши с сильным говором, плохой дикцией и скудным сценическим опытом практически не было. Выступая перед приемной комиссией, Илья понял, что вот-вот провалится. Он перешел к моменту, где появляется пьяный заяц, и так уморительно изобразил подвыпившее животное, что все присутствующие захохотали. Педагоги решили дать парню шанс.

Впервые Олейников женился в юности. Невесту видел лишь пару раз. В последний – на свадьбе. Как порядочный мужчина исправно посылал фиктивной супруге определённую сумму. Каково же было его удивление, когда девушка позвонила и сообщила о беременности. После скандала быстро развелся и тут же нашел новую жену с московской пропиской. Сразу после свадьбы Илья ушел в армию. После демобилизации артист встретит девушку, с которой захочет прожить всю оставшуюся жизнь. Правда, на пути к счастью окажется непреодолимая преграда – отсутствие у новой знакомой пресловутой московской прописки. Всё могло закончиться еще на первом свидании. Ирина не собиралась продолжать знакомство с молодым человеком. Но жизнь девушки и её поклонника кардинально изменил странный сон. Ирина ответила на ухаживания будущей звезды.

Семья жила скромно, но дружно. Финансовое положение улучшилось, когда артиста стали приглашать на телевидение. Все изменила случайная встреча и совершенно невероятное совпадение.

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На самом пике своего творчества Илья Львович вдруг захотел поставить мюзикл о смысле жизни. И для многих это стало сюрпризом. Ведь народ привык видеть в нем комедианта. А тут – такая серьезная тема. Артист вложил в проект всю душу и деньги. Сам сочинил музыку. Продал квартиру в центре Петербурга, чтобы оплатить расходы. Олейников торопился успеть в жизни всё, словно точно знал, сколько ему отмерено.

Друзья отговаривали артиста и от съемок в сериале «Мастер и Маргарита». Говорили: зачем заигрывать с непознанным? Однако он снова отмахивался. А сразу же после премьеры на актеров сериала посыпались несчастья. Одни – умирали, другие – оказывались в больнице. Заболел и Олейников.

Решение Ильи Львовича браться за сомнительные проекты поддерживала только супруга Ирина. Она всегда была на его стороне в самые тяжелые моменты. Даже когда ради главной роли в своей жизни он решил поставить на кон всё! Женщина очень любила супруга и считала, что Илья послан ей самой судьбой.

Сам же Олейников никогда не верил в мистику и чертовщину, несмотря на все удары, любил жизнь и умел радоваться мелочам. Таким он и остался в памяти друзей и поклонников: веселый, обаятельный, ироничный. Герой нашего городка.

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