В сети вышла аудиоверсия романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет»

заглушка

КИОН Строки представили аудиоверсию автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет», одной из самых обсуждаемых книг современной русской прозы, впервые опубликованной в 2006 году и ставшей финалистом премии «Национальный бестселлер».

В центре повествования — банкир Андрюха, человек, который до ареста имел всё: деньги, статус и ощущение контроля над собственной жизнью. Оказавшись в следственных изоляторах «Лефортово» и «Матросская тишина», герой проходит через внутренний слом и переосмысление себя. Рубанов подробно и точно описывает тюремный опыт, фокусируясь на психологическом состоянии человека, оказавшегося в условиях полной изоляции и лишения прежней идентичности.

Герой не является случайной жертвой обстоятельств — это человек, сознательно нарушавший правила и уверенный в собственной неуязвимости. Через новый опыт автор поднимает более широкий вопрос о природе ответственности и границах человеческой свободы.

Многие критики отмечали точность интонации и наблюдательность автора. Писатель и критик Вадим Левенталь подчеркивал: «Рубанову удалось в лучших местах приблизиться к точности и спокойствию Достоевского».

Роман «Сажайте, и вырастет» лег в основу драматического фильма «Коммерсант» с Александром Петровым и Елизаветой Базыкиной в главных ролях. Картина выйдет в широкий прокат в конце апреля. Создатели — ВГИК, Gonzo Film и ON Студия при поддержке телеканала НТВ. За выход фильма в широкий прокат отвечает кинокомпания «Наше кино».

“Недавно исполнилось 20 лет со дня публикации романа «Сажайте, и вырастет». За это время его прочитали все, кто был заинтересован. Но выросло новое поколение любителей литературы. Надеюсь им тоже понравится”, — поделился автор книги Андрей Рубанов.

