Новинки издательства Freedom

Си Син – Цзюнь Цзюлин (#1)

Знаменитый китайский роман от популярной писательницы Си Син впервые на русском языке. «Цзюнь Цзюлин» была экранизирована в 2021 году. Одноименная дорама с известными актерами завоевала любовь не только в Китае, но и в России.

Юная госпожа Цзюнь Чжэньчжэнь готовилась выйти замуж за обворожительного молодого господина Нин. Но его семья расторгла брачный контракт. Переполненная ненавистью, Цзюнь Чжэньчжэнь разыгрывает свою смерть. Но изменить положение дел своим спектаклем у нее не получилось, однако все заметили странную перемену в ней… Вскоре девушку забирает домой ее бабушка — cтарая госпожа Фан. На их семье лежит древнее проклятие: все мужчины клана Фан умирают. Цзюнь Чжэньчжэнь намерена спасти последнего из них. Однако не это самая главная ее проблема. Ведь в теле девушки находится покойная принцесса, которая вернулась в этот мир, чтобы отомстить.

Эмма Скотт – Сахар и золото

Прекрасная история о любви, утрате, горе, личностном росте, выживании и самопожертвовании. События болезненны и жестоки, как иногда и бывает жизнь. И все же Эмме Скотт удается показать проблески надежды и красоты даже среди тьмы…

Николай – парень с особым даром провидения. Он чувствует сердце и душу людей, слышит их мысли. Но эта способность сделала его изгнанником и азартным игроком. Фиона – обычная девушка с грузом прошлого. Спустя три года после ужасной трагедии, она устраивает свою жизнь и мечтает о переезде в дикую природу Коста-Рики. Когда в ее жизни появился Николай, ей хотелось распахнуть ему свою измученную душу. Между ними появилась особая связь, которая вот-вот может их погубить. Но что делать, если обоих так влечет друг к другу?

Софи Ларк – Непокорный рыцарь (#3)

Долгожданное продолжение цикла «От врагов к возлюбленным». На страницах этой книги вас ждет драма с прекрасным юмором и атмосфера «Форсажа» и «Бони и Клайда» в бумажном переплете.

Мой отец болен. У брата проблемы с законом. Я решила прикрыть его, взяв вину на себя. Если у меня есть чувство собственного достоинства, мне стоит держаться подальше от Неро Галло. Он сердцеед. Создатель хаоса. Ходячая катастрофа. Но есть одна загвоздка: у меня серьезные неприятности с полицией. Единственный человек, который может мне помочь, это Неро. Он бы с радостью посмотрел, как я тону в пучине собственных невзгод. Но он – мой единственный шанс. Я уговорю его помочь мне. Если устою перед чарами непокорного рыцаря…

Мара Вульф – Искра богов. Не потеряй меня (#2)

Продолжение бестселлера Мары Вульф «Искра богов». Погрузитесь в тайны греческой мифологии и божественных игр, победа в которых может принести только боль.

Каждые сто лет Прометей состязается за право быть смертным. Афина, богиня мудрости, выбирает девушку, за которую Прометей должен сражаться. Если в течение шестидесяти дней избранная полюбит Прометея – он проиграет, но, если отвергнет бога, Зевс дарует ему жизнь обычного человека.

С наступлением нового учебного года, Джесс делает все возможное, чтобы больше никогда не вспоминать Кейдена. Она лишь хочет побыть в одиночестве и залечить разбитое сердце. Однако юноша не теряет надежду вернуть ее доверие и защитить возлюбленную от богов, которые уже строят на нее планы. Но как долго Джесс сможет отрицать свое предназначение и чувства к Кейдену?

TurtleMe – Начало после конца. Том 1

Культовая OEL-манга* теперь в России! Интригующий, эпичный комикс в жанре азиатского фэнтези исэкай с множеством боевых сцен и магией.

Король Грей – выдающийся правитель процветающего государства, храбрый воин. Однако богатство и успех не гарантируют счастья и не способны заглушить пустоту и одиночество. Ведь за обликом могущественного короля скрывается человек, давно потерявший смысл жизни. Но ему выпадает второй шанс. Грей перерождается на континенте Дикатен, поделенном на три королевства и населенном монстрами. Накопленный опыт позволяет ему избежать ошибок прошлого и постигать магическую науку с ранних лет. Вот только в мире заклинателей и усилителей начинает зарождаться угроза, способная поставить под сомнение само существование Грея...

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* OEL-манга – Original English Language, то есть манга изначально была создана на английском языке.

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