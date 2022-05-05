В Шереметьево пройдет патриотический флешмоб «Синий платочек Победы»

6 мая 2022 года в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под эгидой Благотворительного Фонда Анны Даниловой «Русская земля» и при поддержке авиакомпании «Россия» в Международном аэропорту Шереметьево пройдет флешмоб «Синий платочек Победы».

В 11:00 в зоне регистрации Терминала В сотрудники Фонда «Русская земля» и бортпроводники авиакомпании «Россия» споют песню военных лет, под которую исполнят танец, отдав дань памяти и уважения героям, труженикам тыла, ветеранам. Команда программы поддержки женщин и укрепления мира «Синий платочек» Благотворительного Фонда «Русская земля» подарит платочки — символы мирного неба и женской верности – участникам флешмоба и пассажирам аэропорта.

Синий скромный платочек ассоциируется с военной эпохой и подвигом советского народа. С тех пор он стал символом мирного голубого неба. Благотворительный фонд «Русская земля» с 2016 года реализует Программу поддержки женщин и укрепления мира «Синий платочек». По своей миссии проект стоит наряду с «Георгиевской ленточкой», «Бессмертным полком».

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