Входную группу Московского зоопарка украсил современный 3D-экран с роликами о редких животных

На башне главного входа в Московский зоопарк появился новейший 3D-экран. На нем будут транслировать трехмерные ролики, посвященные амурскому тигру, белому медведю, манулу, большой панде и другим животным. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, представители этих редких и исчезающих видов живут в столичном зоопарке и изучаются его специалистами. На международном уровне реализуются масштабные программы по их сохранению.

«Над созданием 3D-роликов работал целый коллектив, в который вошли зоологи, аниматоры, программисты. Вместе они воплотили важный просветительский проект. Все сюжеты основаны на научных исследованиях и отражают особенности поведения животных. Уже подготовлено шесть трехмерных видеозарисовок, для каждой прописан свой уникальный сценарий», — отметила Наталья Сергунина.

Экран на фасаде зоопарка работает на базе 3D-технологии naked eye, позволяющей увидеть трехмерное изображение без специальных очков. Высокая частота обновления картинки (3840 Гц) обеспечивает абсолютную плавность и реалистичность изображения. Например, зрители смогут понаблюдать за амурским тигром: как он выходит из укрытия, оглядывается по сторонам и играет с бабочкой.

Размер экрана — 14,4 на 4,8 метра. В вечернее время яркость будет убавляться, а видеоряд станет более статичным.

Новый медиафасад — пример того, как современные технологии применяются в просветительской и природоохранной деятельности, добавила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, 3D-ролики призваны показать, как прекрасна и неповторима природа.

«Недавно у нового входа в зоопарк со стороны станции метро “Баррикадная” мы открыли первую общедоступную зоологическую библиотеку. Теперь запускаем в работу 3D-экран на башне главного входа. Одна из главных наших задач — просветительская — заключается в том, чтобы рассказывать, как хрупок мир природы и как важно делать все возможное для его сохранения», — говорит Светлана Акулова.

В минувшие выходные экран тестировался: мастера настроили оборудование, проверили качество изображения и звука.

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