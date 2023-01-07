В Школе кино «Матрица» стартует актерский курс

В московской Школе кино и телевидения «Матрица» на Повелецкой набережной стартует уникальный актерский курс. Мастерами курса станут режиссёр Дмитрий Рудаков и художественный руководитель театра «Кураж» Михаил Долоко.
«Матрица» является единственной школой актерского мастерства в Санкт-Петербурге и Москве для начинающих актеров, которая снимает профессиональное кино со своими студентами.
Несомненно, в дружной атмосфере совместного творчества каждый сможет раскрыть свой внутренний потенциал, сделать решительный шаг навстречу свободному «я», чтобы испытать ощущение творческого полета, претворить в жизнь мечты.
По окончании актерского курса будет снят фильм, в котором примут участие студенты, начинающие актеры. В фильме не останутся без внимания актуальные проблемы современности, в частности, проблема доброты в неоднозначном, противоречивом мире, проблема ответственности за сделанный выбор, совершенные поступки. Премьера фильма состоится на кинофестивале «Костя верит» в Санкт-Петербурге. Для актера, делающего первые шаги на съемочной площадке, это прекрасная возможность стать непосредственным участником профессионального киносъемочного процесса.
Владислав КОПТЯЕВИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.