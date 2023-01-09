Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная подарила 12-летнему ребенку сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого

Заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная исполнила мечту 12-летнего Тимура Смирнова в рамках акции «Елка желаний» — подарила ему сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого.

Тимур живет в подмосковном Одинцове и мечтает стать известным телеведущим. В этом году вместе со своим 10-летним братом Даниилом, он принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Шарик с желанием Тимура сняла заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Мальчик мечтал пройти обучение в Академии Игоря Крутого и выбрал популярное направление — «Школа телевидения МУЗ ТВ». На этом курсе будущие журналисты и телеведущие постигают азы профессии, учатся работать с текстами, проходят стажировку на популярном телеканале, берут интервью у российских знаменитостей и многому другому.

Надежда Александровна лично вручила Тимуру сертификат на обучение в Академии Игоря Крутого. «Тимур, знай, что желания обязательно сбываются, главное верить и не переставать их загадывать, — подчеркнула заместитель министра культуры. — То желание, которое ты загадал — курс обучения в Академии Игоря Крутого по направлению «Школа телевидения МУЗ ТВ» — это действительно очень крутая и интересная мечта. Помни, когда ты будешь воплощать в жизнь свои проекты, что у тебя все впереди, что нет ни чего невозможного и возможно мы вскоре придем к тебе за автографом, когда ты станешь настоящей телезвездой».

Тимуру провели экскурсию по Академии, показали аудитории, специально оборудованную радио- и телестудии, в которых дети учатся как правильно себя держать перед камерами, проводить интервью, работать с телесуфлерами и постигают азы профессии. В завершение с мальчиком провела небольшой, но познавательный мастер-класс ведущая Олимпиада Тетерич. Она объяснила Тимуру как важно держать контакт с аудиторией: «В первую очередь ты должен передать публике настроение, которым тебе нужно поделиться исходя из тематики мероприятия: оно может быть бодрым, веселым или, наоборот, празднично-торжественным, но у тебя в запасе должно его быть в два-три раза больше, чем на самом деле. Не важно, что у тебя самого на душе в этот момент, и какая погода на улице. Ты должен уметь заряжать аудиторию и транслировать только положительные эмоции». Телеведущая поделилась своими личными лайфхаками и пожелала мальчику успехов в его будущей карьере.

«Я очень хочу стать телеведущим, когда вырасту, — признался Тимур по завершению мероприятия. — Я уже проходил начальные курсы и мне захотелось стать настоящим профессионалом. Вместе с мамой мы нашли в интернете информацию о таком крутом курсе телеведущих в Академии Игоря Крутого, и я решил загадать желание и отправить его на «Елку желаний», а мой младший брат загадал коньки. И наши желания исполнились — это настоящее чудо! Здорово, что есть такая возможность и совершенно разные люди исполняют самые заветные мечты детей. Теперь буду учиться на телеведущего: учиться работать на камеру, как правильно держать себя в прямом эфире, работать с текстом и развивать память. А также мечтать дальше — стать известным телеведущим».

Всероссийская акция «Елка желаний» организована благотворительным проектом «Мечтай со мной». В 2018 году проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус федерального. Академия Игоря Крутого не в первый раз принимает участие в «Елке желаний». В прошлом году Президент России Владимир Путин исполнил желание 14-летнего Марка Кобленева из подмосковного города Бронницы: передал в подарок мальчику профессиональную гитару. Мечта ребенка осуществилась в стенах Академии Игоря Крутого, где прошло торжественное вручение подарка. Юному музыканту организовали экскурсию по Академии и мастер-класс от российского гитариста, заслуженного артиста России Виктора Зинчука.

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