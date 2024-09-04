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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В команде «Крепких орешков» появится женщина

editor
By editor
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крепкие орешки - сериал

Оперативники Лавров, Романов, Орлов и Ульянов в новом сезоне предстанут на экране совершенно другими. Исчезнут конкуренция и соперничество. Зрители увидят, как разные поколения ведут себя в тех или иных ситуациях и решают проблемы по-своему.

Борис Бедросов, исполнитель главной роли в сериале «Крепкие орешки»:

— Для меня четвертый сезон – это совершенно новая история в жизни самих оперативников и всего отдела. Что касается Романова, то он стал более человечным, начал совершать ошибки и исправлять их. Это доказывает, что он живой человек. Он пытается все делать правильно, но у него не получается. В предыдущих сезонах он действовал по букве закона, был идеальным семьянином, надежным другом и профессионалом своего дела. В четвертом сезоне ситуация кардинально изменилась.

Примерный семьянин Романов устанет от вечных необоснованных претензий жены Надежды и тестя и задумается о разводе. Из-за минутной слабости упустит момент, когда был очень нужен своему напарнику. Теперь Юрию придется взять себя в руки, чтобы реабилитироваться в глазах коллег. Лавров всё своё свободное время будет посвящать дочери-подростку, которая переехала к нему жить. Большие перемены в личной жизни ждут и Орлова. Случайная встреча покажет, что переезд из столицы и отказ от помощи отца были не напрасными. Изменится и Ульянов.

Станислав Ткаченко, исполнитель главной роли в сериале «Крепкие орешки»:

— В новом сезоне мой персонаж стал мудрее, взрослее, спокойнее. На него, конечно же, оказывает огромное влияние напарник. Как, впрочем, и я влияю на него. Они стали понимать друг друга с одного взгляда! Истории четвертого сезона будут разнообразные и очень интригующие. В каждом эпизоде придется применять смекалку, проявлять отвагу и доказывать, что эти оперативники – действительно крепкие парни. Но крепкие они, как мне кажется, исключительно благодаря своим партнерам, коллегам, начальству. Всегда подстрахуют и придут на помощь.

Главной интригой сезона станет новый руководитель отдела – Елизавета Чайкина. Бывший сотрудник Следственного комитета будет требовать высоких результатов и раскрываемости.

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