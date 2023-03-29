В СТОЛИЦЕ НАЧАЛСЯ ОКРУЖНОЙ ЭТАП МОСКОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЫ

25 и 26 апреля на сцене Конгресс-центра РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках VIII открытого фестиваля «Московская студенческая весна» встретились студенты из 43 университетов ЦАО. 723 участника представили экспертам из области культуры и искусства 155 конкурсных номеров в направлениях «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Танцевальное» и в номинации «ВИА» направления «Вокальное». По итогам первых двух дней на городской этап фестиваля прошли 23 коллектива и сольных исполнителя.

В этом году «Московская студенческая весна» пройдёт в три этапа. На каждом из них участники выступят в 10 направлениях и 52 номинациях. Конкурсанты должны будут продемонстрировать навыки владения мастерством в заявленном направлении, оригинальность идеи творческого номера, сценическую культуру.

Окружной этап проходит впервые: на семи городских площадках, в культурных и фольклорных центрах, в течение 8 дней студенты будут представлять творческие работы. В этом году фестиваль непрофессионального молодежного творчества объединит более 1 700 студентов из 70 университетов города.

Конкурсантов будут оценивать актёры театра и кино, лауреаты международных конкурсов, певцы, композиторы, артисты и иллюзионисты, профессиональные танцоры, преподаватели и эксперты из области хореографии.

«Выступления участников были разноплановые. Видно, что они много готовились, благодаря этому хорошо выступили и показали высокий результат. Приятно, что студенты создавали не только исполнительское решение, но и добавляли в номер разные фишки, за счет чего создавалось положительное впечатление. Приятно наблюдать за тем, как наша творческая молодежь развивается и двигается только вперед. На Всероссийском уровне ребята из столицы, определенно, готовы показать достойные результаты», – поделился впечатлениями эксперт инструментального направления, концертный директор барабанного шоу «ТОР ВЕАТ» Александр Курьянов.

Лучшие студенты будут отмечены наградами и выступят в многожанровой концертной программе майского гала-концерта. Затем победителям «Московской студенческой весны» предстоит отправиться на XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Делегация Москвы представит сборную региональную программу, где каждый её участник выступит с собственной творческой композицией.

«Впечатления очень крутые! Такая бешеная поддержка от нашего института во время выступления. Тебе кажется, что ты путаешься в движениях, в этот момент слышишь поддержку из зала, собираешься и делаешь это круто!» — рассказала участница фестиваля из Университета МИСИС Екатерина Медведева.

Организаторами фестиваля выступают Российский Союз Молодежи, проектный офис «Молодежь Москвы», столичная ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

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