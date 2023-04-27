Ансамбль виолончелистов Московского государственного академического симфонического оркестра приглашает на концерт!

27 апреля в 19:00 в уютном камерном Концертном зале им.И.К.Архиповой ансамбль виолончелистов Московского государственного академического симфонического оркестра представит уникальную программу «От барокко до джаза».

12 виолончелистов МГАСО - Антон Булкин, Фёдор Тишкевич, Кристина Крылатова, Людмила Антикона-Кабальеро, Игорь Нечаев, Марк Горшков, Гульсина Заметельская, Матвей Заболев, Айболат Абдыбакас, Евгения Беляева, Ирина Тимошевская, Денис Саблин продемонстрируют самые разные грани звучания такого знакомого и, в то же время, такого загадочного инструмента.

В программе прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луиджи Боккерини, Никколо Паганини, Жана-Батиста Барьера, Мориса Равеля, Эдварда Грига, Белы Бартока, Джорджа Гершвина.

Антон Булкин, концертмейстер группы виолончелей МГАСО: «Главный посыл программы «От барокко до джаза» в том, чтобы продемонстрировать безграничные звуковые возможности виолончели.

Виолончель - это самый универсальный инструмент, она способна подражать человеческому голосу, на ней можно играть как на скрипке, на контрабасе или на гитаре. На виолончели играют академическую музыку, джаз, поп и рок. Да-да, мы готовим для слушателей сюрпризы! Вы услышите и шедевры, и совсем не известные произведения эпохи барокко, творения, которые слушают более 400 лет, и «изюминки» - дуэты для двух виолончелей, которые прозвучат так, как когда они были написаны.

В МГАСО, как и в любом оркестре мирового уровня, 12 виолончелистов. Однажды я побывал на концерте ансамбля виолончелистов Берлинской филармонии и появилась мечта сделать что-то подобное. В концертной программе «От барокко до джаза» мы абсолютно свободны, и хотим, чтобы слушатели также почувствовали эту свободу творчества.»

Виолончель появилась в начале XVI в., однако лишь к XVIII в. инструмент обрел тот вид, строй и тембр, который знаком нам, и виолончель начали широко использовать в концертных программах. В XX в. усилиями Пабло Казальса виолончель стала одним из ведущих инструментов в музыке.

Всю мощь, оттенки темперамента и безграничность репертуара для виолончели вы услышите на концерте 27 апреля!

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